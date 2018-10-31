Пять медалей украинских борцов

На чемпионате мира по борьбе, который проходил в столице Венгрии – Будапеште с 20 по 28 октября, украинская сборная завоевала пять наград и заняла 10-е место в командном зачете.

Три медали на счету представительниц прекрасной половины человечества. Алла Черкасова (68 кг) стал чемпионом планеты, а Юлия Ткач (62 кг) и Оксана Ливач (50 кг) – бронзовыми призерами.

Также «бронза» в активе Ленура Темирова (63 кг). А вот Жан Беленюк (87 кг) привез из Будапешта серебряную награду. Теперь в коллекции Беленюка полный комплект медалей чемпионатов мира: «золото» Лас-Вегас (2015), «серебро» Будапешт (2018) и «бронза» Ташкент (2014).