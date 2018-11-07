Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко

|7 ноября 2018
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Неожиданной получилась развязка украинского футбольного классико «Шахтер» - «Динамо», которое состоялось 3 ноября в Харькове в поединке 14-го тура чемпионата Украины. На 5-й компенсированной арбитром минуте фантастический удар Виктора Коваленко в девятку ворот динамовцев принес «горнякам» желанную победу.
После отчетного успеха отрыв «Шахтера» от «Динамо» увеличился до восьми зачетных пунктов. При этом наставник донецкого клуба Паулу Фонсека впервые переиграл коллегу по тренерскому цеху Александра Хацкевича в матчах национального чемпионата. С седьмой попытки.
Нынешний результат выглядит немного несправедливым. Игрокам «Динамо», которым победа необходима была как воздух - отставание в турнирной таблице от «горняков» измерялось 5 баллами, а сейчас уже и вовсе - все 8, сыграли в кое-то веки в атакующий футбол. Особенно это касается второго тайма, когда на табло горели две единицы. Но развязка для киевского гранда получилась печальной. Джокер «Шахтера» - Виктор Коваленко, вышедший на замену, неотразимо пробил, когда рефери уже собирался давать финальный свисток. Шок для футболистов «Динамо», и неимоверная радость игроков и тренерского штаба «Шахтера», особенно Паулу Фонсеки.
Стоит добавить, что хавбек «Динамо» Шапаренко забил гол в раздевалку, а «горнякам» удалось восстановить равновесие в начале второго тайма, когда Тайсон (первая игра бразильца после травмы колена) разобрался в штрафной соперника и выдал идеальный пас на Жуниора Мораеса, которому оставалось поразить только пустые ворота. Это 11-й гол бразильца в чемпионате. При этом Мораес стал пятым футболистом в истории украинского футбола, который в классико забивал и за «Шахтер», и за «Динамо».
В 14-м туре «Заря» в Одессе при пустых трибунах уверенно переиграла «Черноморец». Один из трех голов в ворота «моряков» забил воспитанник КДЮСШ-Славхлеб, а ныне форвард луганского клуба Сергей Майборода.
Историческим для высшей лиги чемпионата Украины по футболу стал матч ФК «Львов» - «Ворскла». Впервые поединок обслуживала чисто женская бригада судей: главным судьей встречи была Екатерина Монзуль, на линиях ей помогали Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый рефери - Анастасия Романюк.
«Мариуполь» - «Арсенал» - 1:0 (Вакула, 81)
«Шахтер» - «Динамо» - 2:1 (Мораес, 54, Коваленко, 90+5 – Шапаренко, 44)
«Олимпик» - «Карпаты» - 1:2 (Пасич, 90+2 – Понде, 5, Швед, 74 (пен.)
«Александрия» - «Десна» - 1:1 (Запорожан, 53 (пен.) – Гитченко, 88)
«Львов» - «Ворскла» - 0:2 (Ребенок, 19, Якубу, 39)
«Черноморец» - «Заря» - 0:3 (Тымчик, 27, Майборода, 66, Караваев, 72)
Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Шахтер») – 11.
10 ноября
«Львов» - «Олимпик» 14:00, «Футбол 2»
«Десна» - «Черноморец» 17:00, «Футбол 2»
«Заря» - «Карпаты» 17:00, «УНИАН»
«Арсенал» - «Александрия» 19:30, «Футбол 2»
11 ноября
«Динамо» - «Мариуполь» 17:00, «2+2»
«Ворскла» - «Шахтер» 19:30, «Футбол 1»
Жеребьевка 1/4 финала
«Ингулец» (Петрово) – «Карпаты» (Львов)
«Днепр-1» (Днепр) – «Ворскла» (Полтава)
«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев)
«Львов» (Львов) – «Заря» (Луганск)
Матчи состоятся 3 апреля 2019 года
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Комментарии к статье «Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко»
Неожиданной получилась развязка украинского футбольного классико «Шахтер» - «Динамо», которое состоялось 3 ноября в Харькове в поединке 14-го тура чемпионата Украины. На 5-й компенсированной арбитром минуте фантастический удар Виктора Коваленко в девятку ворот динамовцев принес «горнякам» желанную победу.