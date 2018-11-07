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Сезонное явление

Кубок Украины по жиму штанги лежа

Алексей Журавлев
7 ноября 2018 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

2-4 ноября в Днепре проходил Кубок Украины по жиму лежа среди спортсменов з поражением опорно-двигательного аппарата, в котором приняли участие 111 атлетов из 20 областей страны.

В составе сборной Донецкой области выступали 11 спортсменов (5 мужчин и 6 женщин) из Славянска, Мариуполя, Краматорска и Бахмута. Причем Славянск имел самое большое представительство – 5 человек.

Результаты атлетов Славянска (тренеры Алексей Позднухов, Игорь Котляров): 

2-е место – Злата Дячук (до 67 кг, результат 68 кг); Сергей Бондаренко (до 88 кг, результат 135 кг)

3-е место – Юлия Григорьева (до 55 кг, результат 45 кг);

4-е место – Антон Титов (до 888 кг, результат 116 кг);

5-е место - Анастасия Романюк (до 61 кг, результат 45 кг).

В общекомандном зачете тройка лидеров выглядит следующим образом:

1-е место – Запорожская область

2-е место – Ровенская область

3-е место – Донецкая область.

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Комментарии к статье «Кубок Украины по жиму штанги лежа»

2-4 ноября в Днепре проходил Кубок Украины по жиму лежа среди спортсменов з поражением опорно-двигательного аппарата, в котором приняли участие 111 атлетов из 20 областей страны.

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