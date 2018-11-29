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Фотофакт

Мелочь, а приятно

«Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Алексей Журавлев
29 ноября 2018 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Донецкий «Шахтер» вновь в игре. В большой игре! Все изменила победа «горняков» в гостевом поединке с «Хоффенхаймом», который состоялся 27 ноября в Зинсхайме (Германия) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Перед 5-м туром подопечные Паулу Фонсеки занимали последнее, четвертое место в квартете F. Предстояла очень сложная, в чем все убедились, встреча с «Хоффенхаймом». Это были футбольные качели. На успех могла рассчитывать любая из команд.

Первым выстрелил чемпион Украины. Это был двойной точный выстрел. На 14-й минуте соло по левому флангу точным ударом завершил Исмаили. А спустя всего минуту преимущество «горняков» после стремительной контратаки с центра поля удвоил Тайсон.

Но даже 0:2 не испугали хозяев. И через пару минут им удалось отыграть один мяч – Крамарич перебросил мяч через Пятова, вышедшего далеко из ворот. «Хоффенхайм» усилил давление и еще до перерыва восстановил статус-кво. Вновь ошибка обороны донецкой команды, включая голкипера Пятова, и Цубер беспрепятственно забивает гол.

Интенсивный во всех смыслах первый тайм завершился боевой ничьей – 2:2. Но после перерыва на футбольном поле стало еще жарче. «Шахтер» неожиданно получил численное преимущество после удаления Солои (два предупреждения в течение пары минут). При этом «Хоффенхайм» продолжал вести игру, даже оставшись в меньшинстве. У подопечных Юлиана Нагельсманна было пару убойных моментов. Но фортуна была на стороне донецкой команды.

Подопечные Паулу Фонсеки тоже не отсиживались в обороне, сделав ставку на контригру. Сначала Тайсон пробил в штангу, затем стойка ворот приняла удар Майкона. Развязка получилась фантастической. Тайсон – герой матча, получив мяч в штрафной уже в компенсированное арбитром время, стоя спиной к воротам, быстро развернулся и не оставил шансов Бауманну.

Великолепная победа со счетом 3:2, которая существенно повысила шансы «Шахтера» на выход в плей-офф (1/8 финала) турнира. Для достижения этой цели «горнякам» 12 декабря необходимо побеждать «Лион», который в отчетном туре разошелся миром с «МанСити». «Горожане» уже обеспечили себе место в 1/8 финала.     

Группа F

«Хоффенхайм» - «Шахтер» - 2:3

«Лион» - «МанСити» - 2:2

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Комментарии к статье ««Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Донецкий «Шахтер» вновь в игре. В большой игре! Все изменила победа «горняков» в гостевом поединке с «Хоффенхаймом», который состоялся 27 ноября в Зинсхайме (Германия) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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