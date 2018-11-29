«Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

|29 ноября 2018
|Просмотров: 52
|
Донецкий «Шахтер» вновь в игре. В большой игре! Все изменила победа «горняков» в гостевом поединке с «Хоффенхаймом», который состоялся 27 ноября в Зинсхайме (Германия) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Перед 5-м туром подопечные Паулу Фонсеки занимали последнее, четвертое место в квартете F. Предстояла очень сложная, в чем все убедились, встреча с «Хоффенхаймом». Это были футбольные качели. На успех могла рассчитывать любая из команд.
Первым выстрелил чемпион Украины. Это был двойной точный выстрел. На 14-й минуте соло по левому флангу точным ударом завершил Исмаили. А спустя всего минуту преимущество «горняков» после стремительной контратаки с центра поля удвоил Тайсон.
Но даже 0:2 не испугали хозяев. И через пару минут им удалось отыграть один мяч – Крамарич перебросил мяч через Пятова, вышедшего далеко из ворот. «Хоффенхайм» усилил давление и еще до перерыва восстановил статус-кво. Вновь ошибка обороны донецкой команды, включая голкипера Пятова, и Цубер беспрепятственно забивает гол.
Интенсивный во всех смыслах первый тайм завершился боевой ничьей – 2:2. Но после перерыва на футбольном поле стало еще жарче. «Шахтер» неожиданно получил численное преимущество после удаления Солои (два предупреждения в течение пары минут). При этом «Хоффенхайм» продолжал вести игру, даже оставшись в меньшинстве. У подопечных Юлиана Нагельсманна было пару убойных моментов. Но фортуна была на стороне донецкой команды.
Подопечные Паулу Фонсеки тоже не отсиживались в обороне, сделав ставку на контригру. Сначала Тайсон пробил в штангу, затем стойка ворот приняла удар Майкона. Развязка получилась фантастической. Тайсон – герой матча, получив мяч в штрафной уже в компенсированное арбитром время, стоя спиной к воротам, быстро развернулся и не оставил шансов Бауманну.
Великолепная победа со счетом 3:2, которая существенно повысила шансы «Шахтера» на выход в плей-офф (1/8 финала) турнира. Для достижения этой цели «горнякам» 12 декабря необходимо побеждать «Лион», который в отчетном туре разошелся миром с «МанСити». «Горожане» уже обеспечили себе место в 1/8 финала.
Группа F
«Хоффенхайм» - «Шахтер» - 2:3
«Лион» - «МанСити» - 2:2
29 ноября 2018
• Ярослав Ефимцев – бронзовый призер чемпионата Европы по кикбоксингу
• Юные славянские дзюдоистки вошли в число призеров турнира «Украинка»
• Сборная Хорватии завоевала Кубок Дэвиса
• «Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
28 ноября 2018
27 ноября 2018
• Учимся выбирать новогодние подарки
26 ноября 2018
• Тарифы должны быть не грабительскими, а справедливыми
23 ноября 2018
• Компания «Coal energy» Вишневецкий
• Успешный беттинг на легальной основе
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
• Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября
• Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте
• Продажу алкоголя по ночам запретят на год
• Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул
• Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом
• На первый снегопад бросили 4 единицы техники
• «Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка
• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
— 29 ноября 2018 —
17-25 ноября в Мариборе (Словения) проходил чемпионат Европы по кикбоксингу по версии WAKO, в котором приняли участие 469 спортсменов из 31 страны континента.
— 29 ноября 2018 —
24 ноября в Днепре состоялся третий по счету Всеукраинский турнир по дзюдо среди девушек под названием «Украинка».
— 29 ноября 2018 —
Финал Кубка Дэвиса между теннисистами Франции и Хорватии проходил 23-25 ноября во французском Лилле. Со счетом 3:1 хорватские теннисисты выиграли противостояние и во второй раз в истории стали обладателями почетного трофея.
— 28 ноября 2018 —
Теперь следить за матчами в режиме реального времени и делать на них выгодные ставки стало гораздо проще. Для этого достаточно пройти максимально упрощенную процедуру регистрации на сайте проверенного букмекера.
Приветствую, гость! Вход
29 ноября 2018
• Ярослав Ефимцев – бронзовый призер чемпионата Европы по кикбоксингу
• Юные славянские дзюдоистки вошли в число призеров турнира «Украинка»
• Сборная Хорватии завоевала Кубок Дэвиса
• «Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
28 ноября 2018
27 ноября 2018
• Учимся выбирать новогодние подарки
26 ноября 2018
• Тарифы должны быть не грабительскими, а справедливыми
23 ноября 2018
• Компания «Coal energy» Вишневецкий
• Успешный беттинг на легальной основе
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
• Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября
• Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте
• Продажу алкоголя по ночам запретят на год
• Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул
• Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом
• На первый снегопад бросили 4 единицы техники
• «Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка
• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Донецкий «Шахтер» вновь в игре. В большой игре! Все изменила победа «горняков» в гостевом поединке с «Хоффенхаймом», который состоялся 27 ноября в Зинсхайме (Германия) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.