Юные славянские дзюдоистки вошли в число призеров турнира «Украинка»

24 ноября в Днепре состоялся третий по счету Всеукраинский турнир по дзюдо среди девушек под названием «Украинка».

Особенность данных соревнований, что это единственный старт только для девушек в рамках официального календаря Федерации дзюдо Украины. В нынешних соревнованиях в спортивном комплексе «Олимпия +» на трех татами сильнейших в 26 весовых категориях определяли более 280 девушек трех возрастных групп (2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 г.р.).

Донецкая область на турнире была представлена командами из Славянска, Лимана, Покровска, Мирнограда. Воспитанники славянской школы дзюдо (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская) завоевали на соревнованиях три награды:

2-е место – Анна Савенко (52 кг, ООШ №17), Анна Зайцева (44 кг, ООШ №9);

3-е место – Татьяна Мароха (70 кг, пед.лицей).

Медали победители и призеры турнира получали из рук 18-летней Дарьи Белодед, которая является самой юной чемпионкой мира – она выиграла планетарный форум среди взрослых спортсменов в 17 лет. К тому же, она первая чемпионка мира в истории женского украинского дзюдо. C ноября 2017-го Дарья не знает поражений на татами, она выиграла 8 крупнейших мировых трофеев, среди которых самый главный - это титул чемпионки мира в весе - 48 кг.