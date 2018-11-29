Ярослав Ефимцев – бронзовый призер чемпионата Европы по кикбоксингу

17-25 ноября в Мариборе (Словения) проходил чемпионат Европы по кикбоксингу по версии WAKO, в котором приняли участие 469 спортсменов из 31 страны континента.

В составе сборной Украины на европейском первенстве выступали четыре представителя Донецкой области, в число которых вошел и воспитанник федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин) Ярослав Ефимцев. В разделе фулл-контакт в весовой категории до 91 кг сотрудник славянского локомотивного депо занял 3-е место. Стоит добавить, что это вторая международная награда в коллекции Ярослава. В июне нынешнего года он стал победителем этапа Кубка мира, который проходил в Римини (Италия).

Также призерами чемпионата Европы стали Владислав Гида (2-е место, 60 кг, фулл-контакт, Курахово) и Дмитрий Кругальский (3-е место, 57 кг, фулл-контакт, Мариуполь).

Всего в Мариборе украинские спортсмены выиграли 13 медалей, что позволило национальной сборной занять 7-е место в общекомандном зачете.