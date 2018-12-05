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Фотофакт

Мелочь, а приятно

В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента

Алексей Журавлев
5 декабря 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

2 декабря в Дублине (Ирландия) состоялась жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Согласно регламенту, в соревновании примут участие национальные сборные 55 стран, которые изначально – до жребия - были разбиты на десять групп: в пяти выступят по шесть команд, в оставшихся - по пять.

Прямые путевки на Евро-2020 получат по две лучшие сборные из каждой группы. Еще четыре будут разыграны в плей-офф Лиги наций.

По результатам жеребьевки сборная Украины выступит в группе В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Напомним, что сборная Португалии является действующим чемпионом континента. И именно гостевым поединком с Португалией подопечные Андрея Шевченко начнут путь в отборе на Евро-2020. Все матчи отборочного цикла пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь.

«В соперники нам попались достойные команды, – поделился своими впечатлениями о жеребьевке Андрей Шевченко. – Мы знали, что простых соперников не будет. Из третьей корзины выпала, наверное, самая сильная команда – Сербия. Кроме того, мы попали в группу с действующим чемпионом Европы. Но и у нас неплохая команда, с которой мы будем решать свои задачи».

Группа А

Англия

Чехия

Болгария

Черногория

Косово

Группа В

Португалия

Украина

Сербия

Литва

Люксембург

Группа С

Голландия

Германия

Сев. Ирландия

Эстония

Беларусь

Группа D

Швейцария

Дания

Ирландия

Грузия

Гибралтар

Группа Е

Хорватия

Уэльс

Словакия

Венгрия

Азербайджан

Группа F

Испания

Швеция

Норвегия

Румыния

Фареры

Мальта

Группа G

Польша

Австрия

Израиль

Словения

Македония

Латвия

Группа Н

Франция

Исландия

Турция

Албания

Молдова

Андорра

Группа I

Бельгия

Россия

Шотландия

Кипр

Казахстан

Сан-Марино

Группа J

Италия

Босния и Герцеговина

Финляндия

Греция

Армения

Лихтенштейн

Календарь матчей группы В

22 марта

Люксембург – Литва

Португалия – Украина

25 марта

Люксембург – Украина

Португалия – Сербия

7 июня

Литва – Люксембург

Украина – Сербия

10 июня

Сербия – Литва

Украина – Люксембург

7 сентября

Литва – Украина

Сербия – Португалия

10 сентября

Литва – Португалия

Люксембург – Сербия

11 октября

Португалия – Люксембург

Украина – Литва

14 октября

Литва – Сербия

Украина – Португалия

14 ноября

Португалия – Литва

Сербия – Люксембург

17 ноября

Люксембург – Португалия

Сербия – Украина

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Комментарии к статье «В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента»

2 декабря в Дублине (Ирландия) состоялась жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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