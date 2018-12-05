В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента

|5 декабря 2018
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2 декабря в Дублине (Ирландия) состоялась жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Согласно регламенту, в соревновании примут участие национальные сборные 55 стран, которые изначально – до жребия - были разбиты на десять групп: в пяти выступят по шесть команд, в оставшихся - по пять.
Прямые путевки на Евро-2020 получат по две лучшие сборные из каждой группы. Еще четыре будут разыграны в плей-офф Лиги наций.
По результатам жеребьевки сборная Украины выступит в группе В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Напомним, что сборная Португалии является действующим чемпионом континента. И именно гостевым поединком с Португалией подопечные Андрея Шевченко начнут путь в отборе на Евро-2020. Все матчи отборочного цикла пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь.
«В соперники нам попались достойные команды, – поделился своими впечатлениями о жеребьевке Андрей Шевченко. – Мы знали, что простых соперников не будет. Из третьей корзины выпала, наверное, самая сильная команда – Сербия. Кроме того, мы попали в группу с действующим чемпионом Европы. Но и у нас неплохая команда, с которой мы будем решать свои задачи».
Группа А
Англия
Чехия
Болгария
Черногория
Косово
Группа В
Португалия
Украина
Сербия
Литва
Люксембург
Группа С
Голландия
Германия
Сев. Ирландия
Эстония
Беларусь
Группа D
Швейцария
Дания
Ирландия
Грузия
Гибралтар
Группа Е
Хорватия
Уэльс
Словакия
Венгрия
Азербайджан
Группа F
Испания
Швеция
Норвегия
Румыния
Фареры
Мальта
Группа G
Польша
Австрия
Израиль
Словения
Македония
Латвия
Группа Н
Франция
Исландия
Турция
Албания
Молдова
Андорра
Группа I
Бельгия
Россия
Шотландия
Кипр
Казахстан
Сан-Марино
Группа J
Италия
Босния и Герцеговина
Финляндия
Греция
Армения
Лихтенштейн
22 марта
Люксембург – Литва
Португалия – Украина
25 марта
Люксембург – Украина
Португалия – Сербия
7 июня
Литва – Люксембург
Украина – Сербия
10 июня
Сербия – Литва
Украина – Люксембург
7 сентября
Литва – Украина
Сербия – Португалия
10 сентября
Литва – Португалия
Люксембург – Сербия
11 октября
Португалия – Люксембург
Украина – Литва
14 октября
Литва – Сербия
Украина – Португалия
14 ноября
Португалия – Литва
Сербия – Люксембург
17 ноября
Люксембург – Португалия
Сербия – Украина
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2 декабря в Дублине (Ирландия) состоялась жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.