Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе

Воспитанник славянской КДЮСШ Андрей Слепушкин (тренеры Виктор Агамирьян, Сергей Слепушкин) стал серебряным призером национального Кубка, выполнив норматив мастера спорта Украины. 18-летний Андрей занял 2-е место в весовой категории до 72 кг. На пути к финалу он одолел сильных соперников – Карая Бутхузи из Николаева (мастер спорта Украины) и Богдана Фесенко из Ровно, а в финальном поединке уступил мастеру спорта международного класса, чемпиону мира и Европы среди юниоров Парвизу Насибову из Запорожья.