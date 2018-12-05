Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу

Украина получила четвертого действующего чемпиона мира по боксу. Александр Гвоздик нокаутировал канадца Адониса Стивенсона и присоединился к трем украинским чемпионам - Артему Далакяну, Василию Ломаченко и Александру Усику.

Бой Стивенсон – Гвоздик (16-0, 13 КО), проходивший в рамках полутяжелого веса (79,4 кг) состоялся в ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке (Канада). Поединок получился весьма напряженным. На успех могли рассчитывать оба боксера. Заслуживает внимания эпизод 3-го раунда, когда Александр «уронил» Адониса на помост ринга, однако рефери по непонятным причинам не засчитал нокдаун. А вот в 10-м раунде уже повезло 31-летнему Гвоздику, когда он пропустил мощный удар от канадского боксера и чудом продержался до гонга.

Решающим стал 11-й раунд. Александр выбросил серию ударов и 41-летний Адонис оказался в глубоком нокауте. Гвоздик отобрал у Стивенсона чемпионский пояс по версии WBC, которым он владел на протяжении более пяти лет. Примечательно, что по итогам 10 полных проведенных раундов у двух судей лидировал канадский боксер, еще один насчитал ничью.

Стоит добавить, что если сейчас Украина имеет четырех чемпионов мира, то всего чемпионскими поясами владели 12 украинских боксеров.

У супертяжей ничья

2 декабря в Лос-Анджелесе великолепный 12-ти раундовый поединок провели боксеры супертяжелой весовой категории Тайсон Фьюри (Великобритания) и Деонтей Уайлдер (США). Это был чемпионский бой, ведь непобежденный Уайлдер - обладатель титула по версии WBC.

Для бокса большая редкость, когда итогом противостояния становится ничья. Но это был именно тот случай, когда судьи вынесли такой вердикт – 115:111 (Уайлдер), 110:114 (Фьюри), 113:113. А значит, что Деонтей сохранил у себя чемпионский пояс.

Фьюри неожиданно для многих прекрасно двигался по рингу и выиграл большее количество раундов. Но Уайлдера спасли мощные удары. Дважды британский боксер падал на канвас, но оба раза поднимался. Именно два нокдауна позволили Деонтею избежать поражения. Вполне возможно, что боксеры проведут матч-реванш.