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Мелочь, а приятно

Чемпионат Донецкой области по самбо

Алексей Журавлев
5 декабря 2018 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

2 декабря в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди юношей и девушек до 12 лет, посвящённый Дню достоинства и свободы.

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из Славянска, Краматорска, Лимана, Мирнограда и Бахмута. В активе юных славянских самбистов 19 наград в своих возрастных и весовых категориях:

1-е место  - Ярослав Солодовников, Руслан Варварецкий, Тимур Кушнарев, Матвей Келеберда, Лев Железняк, Матвей Тертышный, Александр Доля, Дмитрий Коробкин, Максим Кустов, Данил Рыжов, Архип Буцкий, Марья Горбатенко;

2-е место -  Михаил Яцук, Александр Дворядкин, Михаил Чуйко, Давид Цымбал; 

3-е место -  Кирилл Денщик, Иван Титиков, Артем Малеванный.

В общекомандном зачете тройка призеров областного чемпионата выглядит следующим образом: 1-е место - Славянск, 2-е место - Мирноград, 3-е место - Краматорск.

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Данил Малеванный, Александр Чечинов, Игорь Чечинов.

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Комментарии к статье «Чемпионат Донецкой области по самбо»

2 декабря в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди юношей и девушек до 12 лет, посвящённый Дню достоинства и свободы.

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