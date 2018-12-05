|5 декабря 2018
|Просмотров: 54
|
2 декабря в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди юношей и девушек до 12 лет, посвящённый Дню достоинства и свободы.
В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из Славянска, Краматорска, Лимана, Мирнограда и Бахмута. В активе юных славянских самбистов 19 наград в своих возрастных и весовых категориях:
1-е место - Ярослав Солодовников, Руслан Варварецкий, Тимур Кушнарев, Матвей Келеберда, Лев Железняк, Матвей Тертышный, Александр Доля, Дмитрий Коробкин, Максим Кустов, Данил Рыжов, Архип Буцкий, Марья Горбатенко;
2-е место - Михаил Яцук, Александр Дворядкин, Михаил Чуйко, Давид Цымбал;
3-е место - Кирилл Денщик, Иван Титиков, Артем Малеванный.
В общекомандном зачете тройка призеров областного чемпионата выглядит следующим образом: 1-е место - Славянск, 2-е место - Мирноград, 3-е место - Краматорск.
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Данил Малеванный, Александр Чечинов, Игорь Чечинов.
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
• Для сироты подобрали еще одну квартиру
• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
• «Донрыбкомбинат» задолжал работникам более миллиона гривен зарплаты
• На Карачуне построят самый большой в Украине ветропарк
• Больше стажировок, хороших и разных
• Поэтический фронт Александра Романько: творчество и наследие
• Славянск присоединился к акции «Зажги свечу»
• Как получить субсидию семьям, члены которых работают за границей
• Судебное заседание отложили из-за инсульта Нели Штепы
• Полиция задержала пятерых «черных лесорубов» из Краматорска
• В Славянске с авто украли колеса
• В Славянске «умная» камера зафиксировала угнанный автомобиль
• Ярослав Ефимцев – бронзовый призер чемпионата Европы по кикбоксингу
• Юные славянские дзюдоистки вошли в число призеров турнира «Украинка»
• Сборная Хорватии завоевала Кубок Дэвиса
• «Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
28 ноября 2018
27 ноября 2018
— 5 декабря 2018 —
Украина получила четвертого действующего чемпиона мира по боксу. Александр Гвоздик нокаутировал канадца Адониса Стивенсона и присоединился к трем украинским чемпионам - Артему Далакяну, Василию Ломаченко и Александру Усику.
— 5 декабря 2018 —
30 ноября – 2 декабря в Запорожье состоялся Кубок Украины по греко-римской борьбе.
— 5 декабря 2018 —
29 ноября – 2 декабря в Броварах (Киевская область) в спортивном комплексе училища Олимпийского резерва проходили поединки чемпионата Украины среди мужчин и Кубок Украины среди женщин по вольной борьбе.
— 5 декабря 2018 —
2 декабря в Дублине (Ирландия) состоялась жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Приветствую, гость! Вход
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
• Для сироты подобрали еще одну квартиру
• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
• «Донрыбкомбинат» задолжал работникам более миллиона гривен зарплаты
• На Карачуне построят самый большой в Украине ветропарк
• Больше стажировок, хороших и разных
• Поэтический фронт Александра Романько: творчество и наследие
• Славянск присоединился к акции «Зажги свечу»
• Как получить субсидию семьям, члены которых работают за границей
• Судебное заседание отложили из-за инсульта Нели Штепы
• Полиция задержала пятерых «черных лесорубов» из Краматорска
• В Славянске с авто украли колеса
• В Славянске «умная» камера зафиксировала угнанный автомобиль
• Ярослав Ефимцев – бронзовый призер чемпионата Европы по кикбоксингу
• Юные славянские дзюдоистки вошли в число призеров турнира «Украинка»
• Сборная Хорватии завоевала Кубок Дэвиса
• «Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
28 ноября 2018
27 ноября 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Чемпионат Донецкой области по самбо»
2 декабря в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди юношей и девушек до 12 лет, посвящённый Дню достоинства и свободы.