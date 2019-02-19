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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Лента спортивных новостей — знаковые события этого года

Татьяна Ковалева
19 февраля 2019 Просмотров: 145 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Этот год для спорта выдался очень интересным, за неполных 2 месяца произошло уже очень много интересных и важных событий. Мы представляем небольшой обзор наиболее интересных и знаковых из них.

Лента спортивных новостей — что обсуждали в футболе

Начало года в европейских футбольных чемпионатах выдалось откровенно скучным. Но лента спортивных новостей не умолкала, и причина этого — зимнее трансферное окно. В этом сезоне оно обещало стать особенным, так как изменились правила Лиги Чемпионов. Особенным оно не стало, однако, два громких и ожидаемых трансфера все же произошло:

  • Кшиштоф Пентек. Молодой поляк ворвался в этом сезоне в большой европейский футбол. Играя за скромный Дженоа в Серии А, он соперничал с Роналду за звание лучшего бомбардира. Не удивительно, что на него обратили свое внимание топовые клубы. В конце января он перешел в Милан. При этом за полгода его стоимость увеличилась в 8 раз.
  • Фрэнки Де Йонг. Но все внимание лент спортивных новостей было приковано к другому футболисту. За Де Йонгом выстроилась очередь из топовых клубов. Но впереди всех оказалась Барселона, которая заплатила 75 миллионов евро и готова отдать еще 11 миллионов бонусов. Что делает Фрэнки самым дорогим голландским футболистом. За каталонцев Де Йонг начнет выступать с первого июля.

Теннис онлайн — итоги первого турнира большого шлема

В конце января завершился первый турнир большого шлема, на которые многие возлагали большие надежды. Этот теннис онлайн смотрели многие, так как турнир обещал очень многое. Во-первых, на нем состоялось полноценное возвращение Рафаэля Надаля. Испанец не выступал на крупных турнирах после Открытого Чемпионата США, с которого он снялся из-за обострившейся травмы колена.

Но главным вопросом была форма Новака Джоковича. Серб провел феноменальный прошлый сезон, однако в конце прошлого года он проиграл два турнира. Вначале в финале в Париже 2:0 Карену Хачанову, затем с таким же счетом был бит Александром Зверевым. Начало это года у Новака тоже нельзя сказать, что было удачным — в начале Января Джокович проиграл в полуфинале турнира ATP в Катаре.

Казалось бы, открытый чемпионат Австралии подарит всем любителям онлайн трансляций тенниса большую интригу. Но этого не произошло и Новак в очередной раз доказал, почему является лучшим в мире. За весь турнир он проиграл всего два сета. А в финале просто уничтожил Рафаэля Надаля, не отдав ему ни одного сета. Если так пойдет и дальше, то Джокович в этом сезоне сможет забрать все турниры большого шлема.

 

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Комментарии к статье «Лента спортивных новостей — знаковые события этого года»

Этот год для спорта выдался очень интересным, за неполных 2 месяца произошло уже очень много интересных и важных событий. Мы представляем небольшой обзор наиболее интересных и знаковых из них.

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