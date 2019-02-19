Лента спортивных новостей — знаковые события этого года

|19 февраля 2019
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Этот год для спорта выдался очень интересным, за неполных 2 месяца произошло уже очень много интересных и важных событий. Мы представляем небольшой обзор наиболее интересных и знаковых из них.
Начало года в европейских футбольных чемпионатах выдалось откровенно скучным. Но лента спортивных новостей не умолкала, и причина этого — зимнее трансферное окно. В этом сезоне оно обещало стать особенным, так как изменились правила Лиги Чемпионов. Особенным оно не стало, однако, два громких и ожидаемых трансфера все же произошло:
В конце января завершился первый турнир большого шлема, на которые многие возлагали большие надежды. Этот теннис онлайн смотрели многие, так как турнир обещал очень многое. Во-первых, на нем состоялось полноценное возвращение Рафаэля Надаля. Испанец не выступал на крупных турнирах после Открытого Чемпионата США, с которого он снялся из-за обострившейся травмы колена.
Но главным вопросом была форма Новака Джоковича. Серб провел феноменальный прошлый сезон, однако в конце прошлого года он проиграл два турнира. Вначале в финале в Париже 2:0 Карену Хачанову, затем с таким же счетом был бит Александром Зверевым. Начало это года у Новака тоже нельзя сказать, что было удачным — в начале Января Джокович проиграл в полуфинале турнира ATP в Катаре.
Казалось бы, открытый чемпионат Австралии подарит всем любителям онлайн трансляций тенниса большую интригу. Но этого не произошло и Новак в очередной раз доказал, почему является лучшим в мире. За весь турнир он проиграл всего два сета. А в финале просто уничтожил Рафаэля Надаля, не отдав ему ни одного сета. Если так пойдет и дальше, то Джокович в этом сезоне сможет забрать все турниры большого шлема.
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— 13 февраля 2019 —
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— 13 февраля 2019 —
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19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
• Монетизация субсидий: план действий без программного обеспечения
• Когда старогородское кладбище станет мемориальным парком
• Славянск пытается внедрить раздельный сбор ТБО
• Текущий ремонт квартиры: кого выбрать в исполнители
• С репетитором и без: варианты подготовки от славянских выпускников
• Из 14 февральских пожаров 4 произошли в заброшенных домах
• Кому достанутся 100 миллионов за рекультивацию полигона в Славянске
• Секретарь горсовета Жан Ким впервые появился в суде
13 февраля 2019
• В Славянске состоялись финальные игры среди школьников по волейболу
• ММА: У Пучкова и Мамонова «золото», у Середы – «бронза»
• В активе славянских «вольников» шесть наград
• Чемпионат Донецкой области по рукопашному бою
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
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Комментарии к статье «Лента спортивных новостей — знаковые события этого года»
Этот год для спорта выдался очень интересным, за неполных 2 месяца произошло уже очень много интересных и важных событий. Мы представляем небольшой обзор наиболее интересных и знаковых из них.