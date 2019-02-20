«Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове

|20 февраля 2019
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14 февраля в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» разошелся миром с «Айнтрахтом», а «Динамо» подписало мировую с «Олимпиакосом».
Оба поединка завершились вничью и с одинаковым счетом – 2:2. При этом в обоих случаях украинским клубам, для которых это были первые официальные игры после зимней паузы, пришлось проявить характер дважды по ходу встреч.
В составе киевского «Динамо» голы в ворота греческого «Олимпиакоса» забили Виталий Буяльский и Беньямин Вербич. Авторами голов в ворота немецкого «Айнтрахта» стали «горняки» Марлос и Тайсон. Причем Марлос отличился ударом с 11-метровой отметки. Для донецкого клуба эта ничья ценна тем, что они ее одержали, играя в меньшинстве практически весь матч – на 11-й минуте за два предупреждения с поля был удален «опорник» Тарас Степаненко.
Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы состоятся 21 февраля. Матч «Айнтрахт» - «Шахтер» начнется в 19.55 (прямая трансляция на канале «Футбол 1»), встреча «Динамо»К – «Олимпиакос» стартует в 22.00 (прямая трансляция на канале «Футбол 2»).
Между тем, «Шахтер» представил новичков команды – Маркоса Антонио, Валерия Бондаренко и Манора Соломона, которые пополнили состав донецкого клуба в зимнее межсезонье.
1/8 финала, первые матчи
«МЮ» - «ПСЖ» - 0:2
«Рома» - «Порту» - 2:1
«Аякс» - «Реал»М – 1:2
«Тоттенхэм» - «Боруссия»Д – 3:0
«Лион» - «Барселона» - 0:0
«Ливерпуль» - «Бавария» - 0:0
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• ММА: У Пучкова и Мамонова «золото», у Середы – «бронза»
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14 февраля в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» разошелся миром с «Айнтрахтом», а «Динамо» подписало мировую с «Олимпиакосом».