Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко

Василий Ломаченко по-прежнему чемпион мира по боксу по версиям WBA и WBO в легком весе (61,2 кг). В субботу ранним утром, 13 апреля, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Staples Center» Лома не оставил шансов в ринге британцу Энтони Кролле, нокаутировав его в четвертом раунде.

Для Василия отчетный бой стал проходным. Он одержал уверенную победу красивым нокаутом. Ломаченко (13–1, 10 КО) еще в третьем раунде отправил британского претендента в тяжелый нокдаун. Сначала украинец даже стал праздновать победу. Но рефери все-таки отсчитал нокдаун и Кроллу (34–7–3, 13 КО) спас гонг. Но это была всего лишь короткая отсрочка. Уже в следующей трехминутке Василий заставил Энтони окончательно капитулировать.

«Я хотел сделать все, что в моих силах, - сказал после поединка 32-летний Кролла. - Но он был просто феноменален. Я хотел встать, но его удар лишил меня чувств. Он невероятен, не тратит ни одного удара впустую. Думаю, он продолжит доминировать».

После боя выяснилось, что Ломаченко травмировал руку, когда нанес нокатирующий удар Кролле в район виска. Были опасения, что у Василия перелом руки, но обследование показало, что у 31-летнего украинца вывихнута костяшка. В клинике ее поставили на место. Еще придется три недели походить в гипсе. А возвращение в ринг намечено на сентябрь нынешнего года. Ломаченко хочет боксировать с американцем Майки Гарсией.

Что же касается статистики боя Ломаченко – Кролла, то украинский Хай-Тек нанес 249 ударов с точностью в 29 процентов, у Энтони – 96 ударов и 17 процентов точности.

Деревянченко по очкам победил Кулкая

14 апреля в Миннеанаполисе (США) украинский боксер среднего веса (72,6 кг) Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) единогласным решением судей выиграл бой у немецкого боксера эквадорского происхождения Джека Кулкая (25-4, 13 КО)- 116:112, 116:112, 115:113.

После победы Деревянченко стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. На данный момент поясом IBF владеет американец Дэниел Джейкобс, которому Сергей проиграл в октябре минувшего года.