|21 апреля 2019
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С 8 по 14 апреля в Бухаресте (Румыния) проходили чемпионаты континента по вольной и греко-римской борьбе.
В столице Румынии были разыграны 30 комплектов наград. Просто блестяще на ковре выступили украинские представители вольного стиля. В их активе восемь наград, причем шесть завоевали женщины. И в командном зачете среди женщин сборная Украины заняла первое место, набрав 135 баллов.
Чемпионами континента стали Оксана Ливач (50 кг), Ирина Гусяк (55 кг), Алла Черкасова (68 кг), Алина Бережная (72 кг), серебряные медали выиграли Лилия Горишная (53 кг) и Татьяна Кит (57 кг), а бронзовые - Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг).
В соревнованиях по греко-римской борьбе у мужчин украинцы дважды поднимались на пьедестал почета. Лидер сборной Украины Жан Беленюк (87 кг) в третий раз стал чемпионом Европы, а Ленур Темиров взял «бронзу» в весовой категории до 60 кг.
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Комментарии к статье «Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы»
С 8 по 14 апреля в Бухаресте (Румыния) проходили чемпионаты континента по вольной и греко-римской борьбе.