|21 апреля 2019
|Просмотров: 410
|
Донецкий клуб «Донбасс» седьмой раз в истории стал чемпионом Украины по хоккею. В финальной серии подопечные Сергея Витера в пяти матчах сломили сопротивление херсонского «Днепра».
Итоговый счет финального противостояния – 4:1 в пользу «Донбасса». В решающем пятом поединке серии, который состоялся 12 апреля в Дружковке, донецкий клуб праздновал успех со счетом - 4:1. «Донбасс» - чемпион, а «Днепр» из Херсона в дебютном для команды сезоне становится обладателем серебряного комплекта наград.
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
— 24 апреля 2019 —
В минувший уик-энд стали известны победители двух из пяти топ европейских чемпионатов. В Италии «Ювентус» в восьмой раз кряду взял «скудетто», а во Франции – сильнейшим клубом страны стал «Пари-Сен-Жермен».
— 24 апреля 2019 —
20 апреля в Киеве во Дворце спорта состоялся вечер профессионального бокса, в центральном поединке которого в ринге в рамках легкого веса (61,2 кг) встретились 30-летний украинец Денис Беринчик и 37-летний японец Нихито Аракава.
— 24 апреля 2019 —
С 18 по 21 апреля в Одессе проходил чемпионат Украины по таиландскому боксу. В национальных соревнованиях приняли участие 400 тайбоксеров из 17 областей страны.
— 24 апреля 2019 —
16-19 апреля в Бахмуте в манеже стадиона «Металлург» проходил кадетский чемпионат Украины по вольной борьбе, в котором приняли участие 289 юношей и 111 девушек (2002-2003 г.р.) из 22 областей страны.
Приветствую, гость! Вход
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!»
Донецкий клуб «Донбасс» седьмой раз в истории стал чемпионом Украины по хоккею. В финальной серии подопечные Сергея Витера в пяти матчах сломили сопротивление херсонского «Днепра».