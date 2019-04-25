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Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо

Алексей Журавлев
21 апреля 2019 Просмотров: 485 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Руслана Кононенко и Михаил Петров.

11-14 апреля в Броварах (Киевская область) состоялся чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей и юниоров.

Около 1400 спортсменов со всех регионов страны приняли участие в турнире национального масштаба. В составе сборной Донецкой области выступали семь воспитанников славянского профессионального бойцовского клуба «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богович). В их активе три награды: Михаил Андриевский – «серебро», Антон Савченко и Егор Прончаков – «бронза».

Серебряная медаль Артура Ромащенко

12-14 апреля в Инсбруке (Австрия) проходил Кубок мира по кикбоксингу по версии WAKO, в котором участвовали 2223 спортсмена из 39 стран планеты.

В составе сборной Украины выступал воспитанник ПБК «Триада» Артур Ромащенко, который в весовой категории до 63,5 кг в разделе фулл-контакт завоевал серебряную медаль.

Две медали славянских самбистов

13 апреля в Лисичанске (Луганская область) в спортивном зале КДЮСШ состоялся открытый чемпионат Луганской области по борьбе самбо среди кадетов и чемпионат города среди юношей и девушек младшего возраста.

В соревнованиях (всего 161 спортсмен) приняли участие самбисты из Луганской и Донецкой областей (Славянск, Доброполье). Воспитанники СК «Беркут» выиграли две награды: Александр Шандер (55 кг) занял 2-е место, а Дмитрий Овсянников (60 кг) – 3- место.

Воспитанники СК «Беркут» отличились в Харькове

14 апреля в Харькове в спортивном зале городской КДЮСШ №7 состоялся открытый чемпионат Харьковской области по рукопашному бою. В соревнованиях, которые носили статус открытых, приняли участие две команды из Донецкой области – СК «Беркут» (Славянск) и СК «Барс» (Покровск).

Спортсмены СК «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Андрей Чичин) завоевали полный комплект наград в своих весовых и возрастных категориях, а также разделах – борьба, дозированный контакт:

1-е место – Раиса Тищенко, Максим Попелишко, Ярослав Гутник;

2-е место – Анастасия Верцанова, Артем Приходько, Николай Пехов, Владислав Горбасенко;

3-е место – Артем Петренко, Егор Заморский. 

Также стоит отметить, что славянец Максим Шепеленко получил специальный приз «за волю к победе», который судейская коллегия вручила самому младшему спортсмену чемпионата.

Бронзовые награды Петрова и Кононенко

11-13 апреля во Львове (велотрек «СКА») на четырех коврах проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 25 регионов страны – самый массовый старт из всех турниров национального уровня в календаре Федерации дзюдо Украины.

По итогам чемпионата в копилке сборной Донецкой области оказались две награды. Бронзовыми призерами стали Михаил Петров (Славянск, свыше 81 кг, тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Данил Малеваный) и Руслана Кононенко (Мирноград, свыше 63 кг).

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Комментарии к статье «Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо»

11-14 апреля в Броварах (Киевская область) состоялся чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей и юниоров.

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