Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе

16-19 апреля в Бахмуте в манеже стадиона «Металлург» проходил кадетский чемпионат Украины по вольной борьбе, в котором приняли участие 289 юношей и 111 девушек (2002-2003 г.р.) из 22 областей страны.

По итогам национальных соревнований в копилке сборной Донецкой области оказалось 12 медалей - 4 золотых, 1 серебряная и 7 бронзовых. Обладателями бронзовых наград стали два воспитанника славянской городской КДЮСШ – Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов.

Гавриил Никитин занял третье место в весовой категории до 48 кг, одержав на ковре три победы и потерпев одно поражение. Кирилл Шарапов (60 кг) также стал третьим, имея в своем активе четыре победы при одном поражении.

Также следует добавить, что 5-е место на чемпионате занял славянский «вольник» Александр Сафонов (ООШ №9, 80 кг). В весовой категории до 80 кг боролись 33 спортсмена, а Александр выиграл четыре схватки и потерпел два поражения.

Подготовили славянских ребят к соревнованиям Николай Чурай и Дмитрий Несвятипаска.