|15 мая 2019
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11-12 мая в Сумах прошел традиционный юбилейный 40-й по счету открытый Всеукраинский турнир по дзюдо «Кубок победы», в котором приняли участие более 300 спортсменов из 20 команд Украины и Беларуси.
Поединки соревнований проводились на трех татами среди юношей и девушек двух возрастных групп (2004-2006, 2007-2009 г.р.), а также среди женщин. Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали на турнире 10 наград:
1-е место – Алина Романенко (ДГПУ, 57 кг), Никита Христенко (ООШ №12, 38 кг), Анна Зайцева (ООШ №4, 44 кг);
2-е место – Кристина Резникова (70 кг), Анна Савенко (ООШ №17, свыше 44 кг);
3-е место – Елизавета Черная (ДГПУ, 57 кг), Татьяна Мароха (пед. лицей, 70 кг), Кирилл Киян (ООШ №10, 46 кг), Андрей Орешкин (пед. лицей, 66 кг), Богдан Пишняк (ООШ №18, 55 кг).
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Андрей Филатов, Валерий Дейниченко, София Дарчук.
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• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
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11-12 мая в Сумах прошел традиционный юбилейный 40-й по счету открытый Всеукраинский турнир по дзюдо «Кубок победы», в котором приняли участие более 300 спортсменов из 20 команд Украины и Беларуси.