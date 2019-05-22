Воспитанники СК «Беркут» завоевали полный комплект наград на чемпионате Украины по рукопашному бою

17-19 мая в Киеве проходил чемпионат Украины по рукопашному бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, в котором приняли участие 900 спортсменов из 20 областей страны.

В составе сборной Донецкой области выступали 32 спортсмена из Славянска, Лимана, Бахмута, Константиновки, Покровска, Марьинки и Красногоровки.

В личном зачете славянские ребята из спортивного клуба «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Олег Лозовой) на соревнованиях национального масштаба в своих возрастных категориях (10-18 лет) и разделах (легкий и дозированный контакты) завоевали четыре медали:

1-е место – Илья Лозовой (50 кг);

2-е место – Максим Лозовой (35 кг);

3-е место – Илья Жигулин (65 кг), Сергей Лозовой (75 кг).

Стоит отметить, что студент славянского колледжа Луганского национального аграрного университета Илья Жигулин выполнил на чемпионате норматив кандидата в мастера спорта Украины.

Всего спортсмены Донецкой области выиграли на национальном первенстве 13 (4-4-5) наград.