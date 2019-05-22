Яна Киптенко вошла в число призеров Покровского марафона

18 мая в Покровске в рамках празднования Дня Европы состоялся первый Покровский марафон – бег по шоссе. Это были Всеукраинские соревнования, в которых приняли участие более 200 спортсменов, в том числе и 6 марафонцев из Славянска.

Правда, самой длинной дистанции пробега был «Полумарафон к терриконам» - 21,1 км. Маршруты других дистанций соревнований были в зависимости от возраста и физических возможностей участников – от 100 метров до 10 км.

Бронзовым призером «Полумарафона к терриконам» стала славянская спортсменка 31-летняя Яна Киптенко. Также следует добавить, что в мае нынешнего года Яна завоевала серебряную медаль полумарафона (25 км) Славянск-Святогорск (9 мая), посвященного Дню Победы.