|22 мая 2019
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18 мая в Покровске в рамках празднования Дня Европы состоялся первый Покровский марафон – бег по шоссе. Это были Всеукраинские соревнования, в которых приняли участие более 200 спортсменов, в том числе и 6 марафонцев из Славянска.
Правда, самой длинной дистанции пробега был «Полумарафон к терриконам» - 21,1 км. Маршруты других дистанций соревнований были в зависимости от возраста и физических возможностей участников – от 100 метров до 10 км.
Бронзовым призером «Полумарафона к терриконам» стала славянская спортсменка 31-летняя Яна Киптенко. Также следует добавить, что в мае нынешнего года Яна завоевала серебряную медаль полумарафона (25 км) Славянск-Святогорск (9 мая), посвященного Дню Победы.
22 мая 2019
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• Воспитанники СК «Беркут» завоевали полный комплект наград на чемпионате Украины по рукопашному бою
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• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
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• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
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Комментарии к статье «Яна Киптенко вошла в число призеров Покровского марафона»
18 мая в Покровске в рамках празднования Дня Европы состоялся первый Покровский марафон – бег по шоссе. Это были Всеукраинские соревнования, в которых приняли участие более 200 спортсменов, в том числе и 6 марафонцев из Славянска.