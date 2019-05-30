Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла третий трофей WTA в карьере. 25 мая Ястремская стала победительницей престижного турнира во французском Страсбурге.

В финале соревнований Даяна в напряженном трехсетовом поединке-триллере сломила сопротивление хозяйки турнира 25-летнюю Каролин Гарсии – 6:4, 5:7, 7:6. Только глядя на счет, понимаешь какая «рубка» происходила на корте. Встреча продолжалась 2 часа 58 минут, что стало рекордом в нынешнем сезоне.

Победа в Страсбурге позволила Ястремской обновить личный рекорд в рейтинге WTA. С 42-го места 19-летняя украинка переместилась на 32-ю позицию. При этом титул в Страсбурге третий в коллекции Даяны. До этого она побеждала на соревнованиях в Гонконге (2018) и Хуахине (2019).

Среди украинских теннисисток больше Ястремской турниры выигрывали Леся Цуренко и Наталья Медведева - по 4, а также Элина Свитолина - 13.