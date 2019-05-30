Финляндия – чемпион мира по хоккею

Сборная Финляндии завоевала золотые награды чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии. «Суоми» в финальном поединке одержали волевую победу над сборной Канады.

Счет финала – 3:1. Финны в третий раз в истории (1995, 2011, 2019) стали сильнейшей сборной планеты. Кстати, сборная Канады, которую именуют «Кленовыми листьями», является самой титулованной национальной командой мира. В ее активе 26 чемпионских титулов.

Уникальным достижением после мирового первенства может похвастаться 18-летний форвард Каапо Какко, который за 13 месяцев вместе с финской сборной выиграл чемпионат мира U-18, в январе 2019 года - чемпионат мира U-20 и вот теперь – чемпионат мира на уровне национальных команд.

«Бронзу» чемпионата мира получили российские хоккеисты, которые в матче за 3-е место по буллитам одолели команду Чехии – 3:2. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2.

Лучшим снайпером чемпионата мира-2019 стал канадец Марк Стоун, забросивший восемь шайб.