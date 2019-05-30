Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось

26 мая в Париже матчами основной сетки стартовал второй в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема – Ролан Гаррос, он же открытый чемпионат Франции по теннису.

В первом круге соревнований приняли участие пять представителей Украины. У женщин это Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова, у мужчин – Сергей Стаховский, получивший от организаторов турнира место в основной сетке под оригинальным названием «лаки лузер», несмотря на поражение в финале квалификации. Правда, уже в стартовом поединке чемпионата Стаховский в конкурентной борьбе проиграл французу Жилю Симону – 3:6, 3:6, 4:6.

Стартовый раунд Ролан Гарроса преодолели три из четырех украинских теннисисток. Перва ракетка Украины Элина Свитолина уверенно разобралась с некогда грозной 38-летней американкой Винус Уильямс – 6:3, 6:3.

Леся Цуренко также подтвердила статус фаворита поединка в сражении с Эжени Бушар из Канады – 6:2, 6:2. Катерина Козлова переиграла Бернарду Пера (США) – 6:2, 7:6. И только Даяна Ястремская после триумфа в Страсбурге (25 мая выиграла турнир WTA) потерпела обидное поражение от Карлы Суарес Наварро – 6:2, 6:7, 0:6.

29 мая во втором круге на парижских кортах было намечено украинское дерби Свитолина – Козлова. Однако оно не состоялось. За несколько часов до начала встречи Козлова приняла решение сняться с турнира.