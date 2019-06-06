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Фотофакт

Семейный фестиваль

С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Алексей Журавлев
6 июня 2019 Просмотров: 209 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Норвежский форвард Эрлинг Холанд (слева) забил девять голов в ворота сборной Гондураса.

Впервые в истории молодежная сборная Украины U-20 по футболу завоевала путевку в четвертьфинал турнира. В первом матче плей-офф мундиаля подопечные Александра Петракова обыграли сверстников из Панамы.

Итоговый счет поединка 1/8 финала 4:1 в пользу украинской команды. Исход противостоянии предопределила результативная игра команды Петракова в первом тайме – 3:0. После перерыва соперники лишь обменялись голами. В составе украинской «молодежки» дубль оформил Данил Сикан, также по мячу на свой счет записали Денис Попов и Сергей Булеца.

Стоит добавить, что в плей-офф Украина вышла с первого места квартета D. В заключительной встрече группового этапа «сине-желтые» разошлись миром с Нигерией (1:1), при этом Андрей Лунин парировал один из двух (первый по счету) одиннадцатиметровых ударов.

В четвертьфинале турнира 7 июня в 16.30 (время киевское) в Лодзи (Польша) сборная Украины сыграет с Колумбией, которая, в 1/8 финала в серии пенальти одолела сборную Новой Зеландии. Ранее украинская «молодежка» трижды не смогла преодолеть раунд 1/8 финала на мировых первенствах. И вот с четвертой попытки удалось прервать неудачную серию.

Голеадор из Норвегии

В поединке группового этапа чемпионата мира Норвегия – Гондурас (12:0) на поле феерил 18-летний форвард скандинавской сборной Эрлинг Холанд, который отличился в поединке 9 раз. Норвегия и Эрлинг побили 2 рекорда. Это самая крупная победа в истории турнира, а Холанд превзошел рекорд бразильца Адаилтона, который в 1997-м забил 6 голов Южной Кореи.

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Комментарии к статье «С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу»

Впервые в истории молодежная сборная Украины U-20 по футболу завоевала путевку в четвертьфинал турнира. В первом матче плей-офф мундиаля подопечные Александра Петракова обыграли сверстников из Панамы.

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