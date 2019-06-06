С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

|6 июня 2019
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Впервые в истории молодежная сборная Украины U-20 по футболу завоевала путевку в четвертьфинал турнира. В первом матче плей-офф мундиаля подопечные Александра Петракова обыграли сверстников из Панамы.
Итоговый счет поединка 1/8 финала 4:1 в пользу украинской команды. Исход противостоянии предопределила результативная игра команды Петракова в первом тайме – 3:0. После перерыва соперники лишь обменялись голами. В составе украинской «молодежки» дубль оформил Данил Сикан, также по мячу на свой счет записали Денис Попов и Сергей Булеца.
Стоит добавить, что в плей-офф Украина вышла с первого места квартета D. В заключительной встрече группового этапа «сине-желтые» разошлись миром с Нигерией (1:1), при этом Андрей Лунин парировал один из двух (первый по счету) одиннадцатиметровых ударов.
В четвертьфинале турнира 7 июня в 16.30 (время киевское) в Лодзи (Польша) сборная Украины сыграет с Колумбией, которая, в 1/8 финала в серии пенальти одолела сборную Новой Зеландии. Ранее украинская «молодежка» трижды не смогла преодолеть раунд 1/8 финала на мировых первенствах. И вот с четвертой попытки удалось прервать неудачную серию.
В поединке группового этапа чемпионата мира Норвегия – Гондурас (12:0) на поле феерил 18-летний форвард скандинавской сборной Эрлинг Холанд, который отличился в поединке 9 раз. Норвегия и Эрлинг побили 2 рекорда. Это самая крупная победа в истории турнира, а Холанд превзошел рекорд бразильца Адаилтона, который в 1997-м забил 6 голов Южной Кореи.
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• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
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• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
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• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
• С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
30 мая 2019
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• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
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Впервые в истории молодежная сборная Украины U-20 по футболу завоевала путевку в четвертьфинал турнира. В первом матче плей-офф мундиаля подопечные Александра Петракова обыграли сверстников из Панамы.