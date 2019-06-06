 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Семейный фестиваль

Энтони Джошуа нокаутирован

Алексей Журавлев
6 июня 2019 Просмотров: 161 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Новым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO стал американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший. 2 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» Энди сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа.

Для 29-летнего Джошуа (22-1, 21 КО) это поражение стало первым в карьере. Всемирную известность этот британский боксер-гигант (рост 198 см, вес в районе 113 кг) получил в конце апреля 2017 когда, когда победил нокаутом Владимира Кличко, прибрав к своим рукам три чемпионских пояса. После того огромного триумфа Энтони одержал еще победы над Карлосом Такамом, Джозефом Паркером и Александром Поветкиным. И вот неожиданное поражение от малоизвестного Энди Руиса-младшего (33-1, 22 КО).

Это был первый бой Джошуа за пределами Великобритании. И первый за океаном в США – мекке профессионального бокса. Изначально Энтони должен был боксировать с Джарреллом Миллером, но после того, как американец провалил несколько подряд допинг-тестов, в срочном порядке всплыла кандидатура 29-летнего Руиса-младшего. И поединок против этого американца с мексиканскими корнями, имеющего проблемы с весом (рост 188 см, вес 121 кг на момент боя), принес Джошуа одни неприятности. Он не только лишился чемпионских титулов, но и шесть раз побывал в нокдауне, а все завершилось для него в седьмом раунде техническим нокаутом. При этом британец первым – в 3-м раунде – отправил соперника на настил ринга.  Джошуа уже заявил о матче-реванше (видимо был прописан в контракте), а пока Руис-младший будет королем хэвивейта.        

2 июня украинец Иван Редкач (23–4–1, 18 KO) одержал уверенную победу во время вечера бокса в Сан-Джасинто (США). В поединке с опытным американцем Девоном Александером (27–5–2, 14 KO) Редкач считался аутсайдером, доминировал в ринге и в шестом раунде отправил бывшего чемпиона мира в третий нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 июня 2019

Семейный фестиваль

Что обещают славянцам по воде

«Славянск» готовится к выполнению боевых задач

Кто займется общежитием на Батюка, 8А

Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор

Директор водоканала увольняется

Сюрприз ко Дню города

Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра

Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть

Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста

На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

Славянцев приглашают посетить Киевскую область

«Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей

Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты

Как украсть миллион

Полный комплект наград славянских «вольников»

Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу

«Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге

Михаил Петров - чемпион Украины по самбо

Энтони Джошуа нокаутирован

Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе

С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

30 мая 2019

Зона подтопления

На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа

Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов

Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен

В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка

Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает

Мэр против торговли на Льва Толстого

На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет

Станут ли озера Славкурорта термальным источником

Также в разделе

Полный комплект наград славянских «вольников»

— 6 июня 2019 —

1 июня в Лозовой (Харьковская область) состоялся Всеукраинский турнир по вольной борьбе «Сила традиций» среди юношей двух возрастных групп (2006-2008, 2011-2012), в котором приняли участие более 180 «вольников» из Харьковской, Донецкой, Запорожской, Одесской областей и города Киев.

Читать далее ⇒

Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу

— 6 июня 2019 —

1-2 июня в Курахово проходил открытый «Кубок Донбасса» по кикбоксингу по версии WAKO среди юношей, юниоров, взрослых. В соревнованиях приняли участие более 200 участников из Донецкой, Луганской, Кировоградской областей и города Киева.

Читать далее ⇒

«Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге

— 6 июня 2019 —

Очень обидное поражение потерпели футболисты муниципального футбольного клуба «Славянск» в поединке 5 тура чемпионата Донецкой области от краматорского клуба «Форум-Авто».

Читать далее ⇒

Михаил Петров - чемпион Украины по самбо

— 6 июня 2019 —

С 31 мая по 2 июня на базе «Шурави» в селе Каролино-Бугаз (Овидиопольский район, Одесская область) проходил чемпионат Украины по борьбе самбо среди юношей и девушек, в котором приняли участие 520 спортсменов из 19 регионов страны.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Энтони Джошуа нокаутирован»

Новым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO стал американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший. 2 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» Энди сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Что обещают славянцам по воде

Кто займется общежитием на Батюка, 8А

Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор

Все материалы рубрики ⇒

Общество

«Славянск» готовится к выполнению боевых задач

Славянцев приглашают посетить Киевскую область

«Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста

Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили

Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен

Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Как украсть миллион

Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие

Эрих Мария Ремарк и двадцатый век

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 июня 2019

Семейный фестиваль

Что обещают славянцам по воде

«Славянск» готовится к выполнению боевых задач

Кто займется общежитием на Батюка, 8А

Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор

Директор водоканала увольняется

Сюрприз ко Дню города

Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра

Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть

Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста

На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

Славянцев приглашают посетить Киевскую область

«Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей

Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты

Как украсть миллион

Полный комплект наград славянских «вольников»

Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу

«Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге

Михаил Петров - чемпион Украины по самбо

Энтони Джошуа нокаутирован

Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе

С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

30 мая 2019

Зона подтопления

На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа

Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов

Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен

В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка

Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает

Мэр против торговли на Льва Толстого

На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет

Станут ли озера Славкурорта термальным источником

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top