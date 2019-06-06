Энтони Джошуа нокаутирован

Новым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO стал американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший. 2 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» Энди сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа.

Для 29-летнего Джошуа (22-1, 21 КО) это поражение стало первым в карьере. Всемирную известность этот британский боксер-гигант (рост 198 см, вес в районе 113 кг) получил в конце апреля 2017 когда, когда победил нокаутом Владимира Кличко, прибрав к своим рукам три чемпионских пояса. После того огромного триумфа Энтони одержал еще победы над Карлосом Такамом, Джозефом Паркером и Александром Поветкиным. И вот неожиданное поражение от малоизвестного Энди Руиса-младшего (33-1, 22 КО).

Это был первый бой Джошуа за пределами Великобритании. И первый за океаном в США – мекке профессионального бокса. Изначально Энтони должен был боксировать с Джарреллом Миллером, но после того, как американец провалил несколько подряд допинг-тестов, в срочном порядке всплыла кандидатура 29-летнего Руиса-младшего. И поединок против этого американца с мексиканскими корнями, имеющего проблемы с весом (рост 188 см, вес 121 кг на момент боя), принес Джошуа одни неприятности. Он не только лишился чемпионских титулов, но и шесть раз побывал в нокдауне, а все завершилось для него в седьмом раунде техническим нокаутом. При этом британец первым – в 3-м раунде – отправил соперника на настил ринга. Джошуа уже заявил о матче-реванше (видимо был прописан в контракте), а пока Руис-младший будет королем хэвивейта.

2 июня украинец Иван Редкач (23–4–1, 18 KO) одержал уверенную победу во время вечера бокса в Сан-Джасинто (США). В поединке с опытным американцем Девоном Александером (27–5–2, 14 KO) Редкач считался аутсайдером, доминировал в ринге и в шестом раунде отправил бывшего чемпиона мира в третий нокдаун, после чего рефери остановил бой.