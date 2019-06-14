Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске

4-8 июня в Покровске проходил региональный турнир по боксу среди ДЮСШОР (детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва), в котором приняли участие 134 спортсмена из 15 городов Донецкой области в возрасте 10-12 лет.

В весовой категории до 32 кг победителем соревнований стал учащийся ООШ №5 Славянска Александр Космина (на фото справа), который в ринге одержал две победы над соперниками из Покровска и Белозерска. Тренируется Александр под руководством Анатолия Анашкина.