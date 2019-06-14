Максимальный результат сборной Украины во Львове

|14 июня 2019
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Подопечные Андрея Шевченко успешно провели летнюю кампанию отборочного цикла Евро-2020. В течение трех дней сборная Украины поочередно обыграла национальные команды Сербии и Люксембурга.
Оба матча квалификационного раунда состоялись во Львове. При этом «Арена Львов» остается счастливой для «желто-синих». 7 июня украинская сборная провела одну из лучших игр в истории независимости. Подопечные Шевченко по полной программе раскатали сербов - 5:0. В первой половине встречи дублем отметился Виктор Цыганков, которым уже сейчас интересуются несколько европейских грандов. После 15-минутного антракта дубль оформил Евгений Коноплянка, а еще один гол, кстати, дебютный за главную команды страны, забил форвард Роман Яремчук.
10-го числа сборная Украины провела сложный поединок против футбольного «карлика» Люксембурга. Ранний гол Романа Яремчука на 6-й минуте оказался единственным в поединке. Красоты футбола в игре было маловато, но главное, что есть три очка в копилке. А максимальный результат во встречах с Сербией и Люксембургом сделал Украину лидером группы В. Задел перед второй половиной турнирной дистанции сделан весомый, но только осенние разборки расставят все точки над «i».
Португалия с трофеем
«Финал четырех» Лиги наций – турнира с участием европейских сборных прошел в Португалии. В нем приняли участие победители четырех групп в Лиге А – Португалия, Швейцария, Голландия, Англия. В полуфинальных сражениях Португалия взяла верх над Швейцарией – 3:1 (хет-трик Роналду), а Голландия в овертайме дожала Англию – 3:1. В матче за третье место Англия в серии послематчевых пенальти одолела Швейцарию – 6:5 (0:0 – основное и дополнительное время матча). А главный приз турнира достался Португалии, которая в финале сломила сопротивление Голландии – 1:0. Лучшим игроком Лиги наций стал полузащитник победителей Бернарду Силва.
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В течение трех дней ФК «Славянск» провел два домашних поединка чемпионата Донецкой области по футболу. 5 июня подопечные Сергея Федоренко играли с юношеским составом «Авангарда U-19» (пропущенный матч 4 тура), а через три дня - с командой донецкого высшего училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки (6-й тур).
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• Максимальный результат сборной Украины во Львове
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• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
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• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
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Подопечные Андрея Шевченко успешно провели летнюю кампанию отборочного цикла Евро-2020. В течение трех дней сборная Украины поочередно обыграла национальные команды Сербии и Люксембурга.