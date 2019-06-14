Максимальный результат сборной Украины во Львове

Оба матча квалификационного раунда состоялись во Львове. При этом «Арена Львов» остается счастливой для «желто-синих». 7 июня украинская сборная провела одну из лучших игр в истории независимости. Подопечные Шевченко по полной программе раскатали сербов - 5:0. В первой половине встречи дублем отметился Виктор Цыганков, которым уже сейчас интересуются несколько европейских грандов. После 15-минутного антракта дубль оформил Евгений Коноплянка, а еще один гол, кстати, дебютный за главную команды страны, забил форвард Роман Яремчук.

10-го числа сборная Украины провела сложный поединок против футбольного «карлика» Люксембурга. Ранний гол Романа Яремчука на 6-й минуте оказался единственным в поединке. Красоты футбола в игре было маловато, но главное, что есть три очка в копилке. А максимальный результат во встречах с Сербией и Люксембургом сделал Украину лидером группы В. Задел перед второй половиной турнирной дистанции сделан весомый, но только осенние разборки расставят все точки над «i».

ЛИГА НАЦИЙ

Португалия с трофеем

«Финал четырех» Лиги наций – турнира с участием европейских сборных прошел в Португалии. В нем приняли участие победители четырех групп в Лиге А – Португалия, Швейцария, Голландия, Англия. В полуфинальных сражениях Португалия взяла верх над Швейцарией – 3:1 (хет-трик Роналду), а Голландия в овертайме дожала Англию – 3:1. В матче за третье место Англия в серии послематчевых пенальти одолела Швейцарию – 6:5 (0:0 – основное и дополнительное время матча). А главный приз турнира достался Португалии, которая в финале сломила сопротивление Голландии – 1:0. Лучшим игроком Лиги наций стал полузащитник победителей Бернарду Силва.