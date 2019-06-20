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Фотофакт

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Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Алексей Журавлев
20 июня 2019 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

15 июня в Киеве  на вертолетной площадке КВЦ «Парковый» состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок украинца Артема Далакяна (19-0, 14 КО) и Саравута Таворнхама (20-2, 15 КО) из Таиланда.

Бой проходил в рамках наилегчайшего веса – до 50,8 кг. Чемпион мира по версии WBA 31-летний Артем Далакян успешно провел третью подряд защиту титула. Он имел заметное превосходство над соперником на протяжении всего поединка и в 10-м раунде одержал победу техническим нокаутом.

В андеркарте вечера бокса в Киеве прошел бой с участием славянского боксера Джамала Усманова (5-0-1, 3 КО), который тренируется под руководством Анатолия Анашкина. 20-летний Джамал в поединке за звание чемпиона Украины в среднем весе (до 76,2 кг) боксировал против 26-летнего Николая Кудрицкого (11-0-2, 6 KO)  из Харькова. 

Во 2-м раунде боксеры опасно столкнулись головами. Не повезло Усманову, у которого появилось неприятное рассечение. Бой остановили, огласили ничью. Титул чемпиона Украины остался вакантным.

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Комментарии к статье «Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова»

15 июня в Киеве  на вертолетной площадке КВЦ «Парковый» состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок украинца Артема Далакяна (19-0, 14 КО) и Саравута Таворнхама (20-2, 15 КО) из Таиланда.

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