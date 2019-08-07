Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

2-4 августа в Днепре проходил чемпионат Украины по пара пауэрлифтингу, в котором приняли участие 105 спортсменов из 20 областей страны.

Прежде всего, следует уточнить, что это были соревнования среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Участники национального чемпионата выполняли жим штанги лежа. Донецкую область на чемпионате представили 14 атлетов из пяти городов – Славянска, Бахмута, Краматорска, Лимана и Мариуполя. Славянск делегировал на турнир пятерых спортсменов - Злату Дячук, Андрея Сыча, Анастасию Романюк, Антона Титова и Сергея Бондаренко. Из этой пятерки вкус награды почувствовала лишь Злата Дячук.

Эта девушка в весовой категории до 61 кг стала бронзовым призером национального чемпионата с результатом 68 кг среди женщин. При этом Злате была вручена золотая медаль в разделе «юниоры».

Всего в копилке сборной Донецкой области по итогам чемпионата Украины оказалось восемь наград (1-3-4). Такой медальный улов позволил Донецкой области занять призовое 3-е место в общекомандном зачете соревнований. Также в число призеров вошли Запорожская область (2-е место) и Ровненская область (1-е место).