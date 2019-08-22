|22 августа 2019
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15-19 августа в солнечном городке Скадовск (Херсонская область) проходил международный турнир по таиландскому боксу «Кубок Черного моря», в котором приняли участие 200 спортсменов из Украины, Беларуси и Молдовы.
Воспитанники славянского клуба «Боец» (тренеры Алексей Юков, Евгения Калугина) завоевали на соревнованиях полный комплект наград:
1-е место – Есения Усольцева (50 кг, Маяцкая ООШ), Никита Соцкой (31 кг, ООШ №8), Мария Берко (55 кг), Артур Семейко (63,5 кг);
2-е место – Кирилл Галица (34 кг, ООШ №13);
3-е место – Максим Решетняк (54 кг, ООШ №18).
Кроме того, отдельным призом в номинации «Лучший боец турнира» в категории 17 лет и старше был награжден Артур Семейко, одержавший на соревнованиях три победы в трех поединках, причем все досрочно – нокаутом в первых раундах. Специальный кубок Артур получил из рук президента федерации таиландского бокса Украины Павла Евтушенко.
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Приветствую, гость! Вход
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• Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград
20 августа 2019
• Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla
• БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках
15 августа 2019
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• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
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• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
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• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
• Выбор ставок у нового букмекера
• Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы
• Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели
• Ставки на теннис с сервисом gor1lla.online
• «Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»
• Собираем первоклассника в Страну знаний
• Букмекерская контора gor1lla предлагает сделать ставки на киберспорт
• Как превратить День знаний в праздник
• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
• За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф
• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
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Комментарии к статье «Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград »
15-19 августа в солнечном городке Скадовск (Херсонская область) проходил международный турнир по таиландскому боксу «Кубок Черного моря», в котором приняли участие 200 спортсменов из Украины, Беларуси и Молдовы.