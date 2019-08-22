Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград

15-19 августа в солнечном городке Скадовск (Херсонская область) проходил международный турнир по таиландскому боксу «Кубок Черного моря», в котором приняли участие 200 спортсменов из Украины, Беларуси и Молдовы.

Воспитанники славянского клуба «Боец» (тренеры Алексей Юков, Евгения Калугина) завоевали на соревнованиях полный комплект наград:

1-е место – Есения Усольцева (50 кг, Маяцкая ООШ), Никита Соцкой (31 кг, ООШ №8), Мария Берко (55 кг), Артур Семейко (63,5 кг);

2-е место – Кирилл Галица (34 кг, ООШ №13);

3-е место – Максим Решетняк (54 кг, ООШ №18).

Кроме того, отдельным призом в номинации «Лучший боец турнира» в категории 17 лет и старше был награжден Артур Семейко, одержавший на соревнованиях три победы в трех поединках, причем все досрочно – нокаутом в первых раундах. Специальный кубок Артур получил из рук президента федерации таиландского бокса Украины Павла Евтушенко.