Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо

17 августа в Лимане в спортивном комплексе «Локомотив» прошел чемпионат Донецкой области по борьбе сумо, в котором приняли участие более 90 спортсменов из Славянска, Бахмута, Бахмутского района (пгт. Мироновский) и Лимана.

Ребята и девушки боролись в четырех возрастных группах до 12, 14, 16 и 18 лет. В общекомандном зачете тройка призеров выглядит следующим образом: 1-е место - пгт. Мироновский, 2-е место – Славянск, 3-е место – Лиман. В составе сборной Славянска выступали воспитанники клубов «Беркут» (тренер Игорь Чечинов) и «Ронин» (тренер Данил Малеваный), а также спортсмены городских федераций самбо и дзюдо (тренеры Андрей Филатов, Валерий Дейниченко).

В личном зачете спортсмены Славянска завоевали более 30 медалей, из которых пять золотых. Также следует отметить, что в абсолютном первенстве независимо от возраста и веса второе место занял славянский юноша Артур Вяткин.