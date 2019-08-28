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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо

Алексей Журавлев
28 августа 2019 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В первый день чемпионата мира по дзюдо, который стартовал в Токио (Япония) 25 августа, 18-летняя украинка Дарья Белодед завоевала золотую медаль соревнований.

33-й чемпионат мира по дзюдо проходит в зале «Ниппон Будокан» в столице Японии с 25 августа по 1 сентября.  В весовой категории до 48 кг у женщин, как и год назад в Баку, вновь не было равных молодой украинской дзюдоистке Дарье Белодед. На пути ко второму мировому «золоту» Дарья одержала четыре победы иппоном – чистая победа, а в решающей схватке чемпионата смогла приемом ваза-ари победить хозяйку турнира Фуну Тонаки.  И теперь Белодед является  самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории. На момент победы ей исполнилось 18 лет и 11 месяцев.

«Тот факт, что в финале мне противостояла соперница из Японии, оказал на меня еще большее давление, - сказала после победы в финале Дарья Белодед, защитившая чемпионский титул. - Это словно схватка против всех, и я рада, что победила. На соревнованиях у меня только одно правило: не важно, первый раунд или финал, я в каждой схватке хочу выиграть».

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Комментарии к статье «Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо»

В первый день чемпионата мира по дзюдо, который стартовал в Токио (Япония) 25 августа, 18-летняя украинка Дарья Белодед завоевала золотую медаль соревнований.

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