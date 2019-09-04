Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open

Элина Свитолина вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. На кортах Нью-Йорка первая ракетка Украины одержала пять побед. 3 сентября в четвертьфинале турнира 24-летняя Элина в двух сетах сломила сопротивление британки Йоханны Конты.

Знаковым для Элины стал успех в поединке 1/8 финала над американкой Мэдисон Киз. Свитолина одержала победу со счетом 7:5, 6:4 и первой в истории украинского тенниса, кому удалось дойти до 1/4 финала всех четырех «мэйджоров» - Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Элина продолжила свое победное шествие на турнире. В трудном поединке за 1 час и 40 минут она одолела Йоханну Конту из Великобритании – 6:4, 6:4 и впервые в карьере сыграет в 1/2 финала US Open. Ее соперницей в борьбе за выход в финал будет 6-кратная победительница Открытого чемпионата США американка Серена Уильямс.

Стоит добавить, что в Нью-Йорке Элина Свитолина уже заработала 960 тысяч долларов. В новом рейтинге WTA (будет опубликован 9 сентября) Свитолина поднимется, как минимум, на 3-е место (на данный момент личный рекорд украинской теннисистки).