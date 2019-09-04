Полтавский триумф Яны Киптенко

Новое достижение произошло в карьере спортсменки-любительницы бега на длинные дистанции Яны Киптенко из Славянска. В первый календарный день осени Яна выиграла соревнования «Гран-при Нова Пошта полумарафон-2019», которые проходили в Полтаве.

Дистанцию 21 км по улицам старинного культурного центра Украины славянская спортсменка преодолела за 1 час 31 минуту 56 секунд. Это лучшее время среди женщин любителей.

Стоит добавить, что нынешний пробег проходил под девизом «Перемагай легко», его участники, а это более 4000 бегунов, соревновались в беге на 100, 500, 1000 м – дети, 5, 10, 21 км – взрослые. Помимо Яны Киптенко в полумарафоне принял участие славянский спортсмен Анатолий Григорьев, занявший 52-е место в абсолютном зачете среди любителей. Еще один представитель Славянска – Игнат Варзарь бежал дистанцию 10 км (20-е место).