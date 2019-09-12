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Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»

Алексей Журавлев
12 сентября 2019 Просмотров: 10 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

6-8 сентября в Черкассах проходил Кубок Украины по кикбоксингу среди взрослых по версии WAKO, в котором приняли участие более 180 спортсменов из 12 областей страны.

В составе сборной Донецкой области на соревнованиях выступали два воспитанника федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин) – Ярослав Ефимцев и Сергей Богданов.

В весовой категории до 91 кг в разделе лоу-кик сотрудник славянского локомотивного депо Ярослав Ефимцев  стал победителем национального Кубка. В весовой категории до 71 кг в разделе фулл-контакт служащий воинской части 3035 НГУ Сергей Богданов  завоевал бронзовую награду турнира.

Сборная Донецкая области на Кубке собрала солидный медальный улов – 18 (9-5-4) наград и общекомандном зачете заняла призовое второе место. Первое место в активе Харьковской области, третье место – у Киевской области.

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Комментарии к статье «Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»»

6-8 сентября в Черкассах проходил Кубок Украины по кикбоксингу среди взрослых по версии WAKO, в котором приняли участие более 180 спортсменов из 12 областей страны.

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