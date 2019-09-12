|12 сентября 2019
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6-8 сентября в Черкассах проходил Кубок Украины по кикбоксингу среди взрослых по версии WAKO, в котором приняли участие более 180 спортсменов из 12 областей страны.
В составе сборной Донецкой области на соревнованиях выступали два воспитанника федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин) – Ярослав Ефимцев и Сергей Богданов.
В весовой категории до 91 кг в разделе лоу-кик сотрудник славянского локомотивного депо Ярослав Ефимцев стал победителем национального Кубка. В весовой категории до 71 кг в разделе фулл-контакт служащий воинской части 3035 НГУ Сергей Богданов завоевал бронзовую награду турнира.
Сборная Донецкая области на Кубке собрала солидный медальный улов – 18 (9-5-4) наград и общекомандном зачете заняла призовое второе место. Первое место в активе Харьковской области, третье место – у Киевской области.
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• Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»
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• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
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• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
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• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
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Комментарии к статье «Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»»
6-8 сентября в Черкассах проходил Кубок Украины по кикбоксингу среди взрослых по версии WAKO, в котором приняли участие более 180 спортсменов из 12 областей страны.