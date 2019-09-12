«Славянск» поделил очки с «Долиной»

|12 сентября 2019
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В субботу, 7 сентября, в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова состоялся матч 15 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором встречались команды «Славянск» и «Долина».
Почти два месяца с окончания первого круга в Славянске не игрались поединки областного чемпионата. И вот большой футбол вернулся в город. Подопечные Сергея Федоренко удачно стартовали во втором круге, одержав в гостях две победы. Сначала был обыгран «Покровск» (2:1), а затем - «Спарта» (3:1). Однако продолжить победную серию славянскому клубу не удалось. Хотя сначала матч, складывался для хозяев очень даже хорошо. Уже на 3-й минуте они вышли вперед. Отличился Александр Чернышев.
После перерыва «Славянск» имел прекрасную возможность увеличить преимущество в счете, но Чернышев не реализовал пенальти. И тут же сработало «золотое правило» футбола: «не забиваешь ты, забивает соперник». Ошибки в центре обороны привела к тому, что форвард гостей Данил Плахин оказался на ударной позиции и послал мяч в сетку ворот славянскому клуба.
В дальнейшем игра пошла на встречных курсах, но счет не изменился до финального свистка. Боевая ничья и «Славянск» с 19 набранными очками занимает 4е место в турнирной таблице чемпионата.
Результаты 15 тура
«Авангард U-19» - ДВУОР – 1:0
«Славянск» - «Долина» - 1:1
«Спарта» - «Покровск» - 0:2
«Сапфир» - «Прометей» - 3:1
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В субботу, 7 сентября, в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова состоялся матч 15 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором встречались команды «Славянск» и «Долина».