19-й шлем Надаля, достижение Андрееску

В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США по теннису. Заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема у мужчин выиграл Рафаэль Надаль, у женщин – Бьянка Андрееску.

Всего один титул (19 против 20) отделяет теперь Рафаэля Надаля от Роже Федерера по количеству завоеванных «шлемов». 33-летний испанский теннисист в финальном поединке US Open-2019, который продолжался почти 5 часов, в пяти сетах сломил сопротивление главной сенсации турнира россиянина Даниила Медведева – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. В коллекции Надаля 4 трофея US Open, 12 побед на Ролан Гарросе, 2 - на Уимблдоне и 1 – на Australian Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в финал соревнований. Во встрече 1/2 финала она уступила Серене Уильямс – 3:6, 1:6. В свою очередь легендарная 37-летняя американка провалила финальный матч против 19-летней канадки румынского происхождения Бьянки Андрееску. Причем Серена проиграла уже четвертый финал Большого шлема подряд, и этот из всех вышел самым неудачным.

Андрееску победила Уильямс в двух сетах - 6:3, 7:5 и установила уникальное достижение: она завоевала почетный трофей в дебютный год в основной сетке турнира. Подобное не удавалось ни кому.

В нынешнем сезоне Андрееску поднялась на 147 строчек в рейтинге WTA: со 152-го на 5-е место, выиграла 92% матчей – 45:4, взяла три титула (Индиан-Уэллс, Торонто, и US Open).