 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Славянск праздничный

19-й шлем Надаля, достижение Андрееску

Алексей Журавлев
12 сентября 2019 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Серена Уильямс выиграла свой первый титул на кортах Нью-Йорка 11 сентября 1999 года. Бьянка Андрееску появилась на свет только спустя 275 дней после этой даты.

В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США по теннису.  Заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема у мужчин выиграл Рафаэль Надаль, у женщин – Бьянка Андрееску.

Всего один титул (19 против 20) отделяет теперь Рафаэля Надаля от Роже Федерера по количеству завоеванных «шлемов». 33-летний испанский теннисист в финальном поединке US Open-2019, который продолжался почти 5 часов, в пяти сетах сломил сопротивление главной сенсации турнира россиянина Даниила Медведева – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. В коллекции Надаля 4 трофея US Open, 12 побед на Ролан Гарросе, 2 - на Уимблдоне и 1 – на Australian Open. 

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в финал соревнований. Во встрече 1/2 финала она уступила Серене Уильямс – 3:6, 1:6. В свою очередь легендарная 37-летняя американка провалила финальный матч против 19-летней канадки румынского происхождения Бьянки Андрееску. Причем Серена проиграла уже четвертый финал Большого шлема подряд, и этот из всех вышел самым неудачным.

Андрееску победила Уильямс в двух сетах - 6:3, 7:5 и установила уникальное достижение: она завоевала почетный трофей в дебютный год в основной сетке турнира. Подобное не удавалось ни кому.

В нынешнем сезоне Андрееску поднялась на 147 строчек в рейтинге WTA: со 152-го на 5-е место, выиграла 92% матчей – 45:4, взяла три титула (Индиан-Уэллс, Торонто, и US Open).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 сентября 2019

Славянск праздничный

Славянску вновь сократили подачу воды

Салют, которого ждали 5 лет

Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019

«Живая улица» - символ малой родины

В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием

На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен

Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск

Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»

Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна

Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности

За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима

Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба

В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация

Жимовый марафон на Соборной площади

Литва-Украина - 0:3: победа на классе

Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов

19-й шлем Надаля, достижение Андрееску

«Славянск» поделил очки с «Долиной»

Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»

10 сентября 2019

Пуховик – тепло и стильно с Md Fashion

5 сентября 2019

Визитные карточки Славянска

Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!

На день рождения города славянцам подарят салют

Все флаги в гости будут к нам

Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации

Для роддома нашли другого подрядчика

Жители Изюмской боятся дождей

В Славянске отметили День памяти защитников Украины

С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго

Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик

Также в разделе

Жимовый марафон на Соборной площади

— 12 сентября 2019 —

7 сентября в Славянске на Соборной площади состоялись уже традиционные открытые турниры по многоповторному жиму штанги лежа и жимовому марафону, в которых приняли участие 20 атлетов из Славянска и Краматорска.

Читать далее ⇒

Литва-Украина - 0:3: победа на классе

— 12 сентября 2019 —

Национальная сборная Украины одержала очередную уже 4-ю по счету победу подряд в отборочном цикле Евро-2020. 7 сентября подопечные Андрея Шевченко в Вильнюсе без проблем разобрались со сборной Литвы.

Читать далее ⇒

Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов

— 12 сентября 2019 —

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА. В минувшем сезоне голландец вместе с «Ливерпулем» стал победителем турнира.

Читать далее ⇒

«Славянск» поделил очки с «Долиной»

— 12 сентября 2019 —

В субботу, 7 сентября, в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова состоялся матч 15 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в котором встречались команды «Славянск» и «Долина».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «19-й шлем Надаля, достижение Андрееску»

В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США по теннису.  Заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема у мужчин выиграл Рафаэль Надаль, у женщин – Бьянка Андрееску.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянску вновь сократили подачу воды

Салют, которого ждали 5 лет

Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск

Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна

За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба

Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду

Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго

Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен

«Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация

Зубное зелье

Поздний Репин

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 сентября 2019

Славянск праздничный

Славянску вновь сократили подачу воды

Салют, которого ждали 5 лет

Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019

«Живая улица» - символ малой родины

В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием

На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен

Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск

Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»

Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна

Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности

За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима

Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба

В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация

Жимовый марафон на Соборной площади

Литва-Украина - 0:3: победа на классе

Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов

19-й шлем Надаля, достижение Андрееску

«Славянск» поделил очки с «Долиной»

Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»

10 сентября 2019

Пуховик – тепло и стильно с Md Fashion

5 сентября 2019

Визитные карточки Славянска

Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!

На день рождения города славянцам подарят салют

Все флаги в гости будут к нам

Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации

Для роддома нашли другого подрядчика

Жители Изюмской боятся дождей

В Славянске отметили День памяти защитников Украины

С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго

Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top