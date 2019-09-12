Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА. В минувшем сезоне голландец вместе с «Ливерпулем» стал победителем турнира.

На награду также претендовали Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»). 28-летний ван Дейк провел в главном европейском клубном турнире 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также были определены лучшие игроки в таких номинациях:

лучший вратарь – Алиссон («Ливерпуль»);

лучший защитник - Виргил ван Дейк («Ливерпуль»);

лучший полузащитник – Френки де Йонг («Аякс»);

лучший атакующий игрок – Лионель Месси («Барселона»).

Кроме того, 28-летний бельгийский полузащитник Эден Азар получил от УЕФА приз лучшему игроку Лиги Европы сезона-2018/19.