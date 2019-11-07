Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»

2-3 ноября в Киеве в спортивном комплексе «Восход» состоялся Кубок Украины по боевому самбо среди мужчин и юниоров, в котором приняли участие 190 спортсменов из 17 областей страны.

В составе сборной Донецкой области на соревнованиях среди юниоров (2001-2002 г.р.) выступали два воспитанника славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) – Денис Кутелия (74 кг) и Сергей Ерещенко (82 кг). По итогам турнира и Денис, и Сергей поднялись на пьедестал почета. Кутелия стал чемпионом, а Ерещенко – бронзовым призером.

По итогам соревнований среди юниоров спортсмены Донецкой области завоевали четыре (1-1-2) медали и заняли призовое третье место в командном зачете.