Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам

24 октября – 3 ноября в Батуми (Грузия) проходил командный чемпионат Европы по шахматам. На континентальном первенстве мужская сборная Украины заняла 2-е место, примерев серебряные медали.

В составе мужской сборной Украины на турнире выступали Василий Иванчук, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Александр Моисеенко, Владимир Онищук. По итогам 9 туров в активе украинской команды оказалось 14 очков (6 побед, 2 ничьи, 1 поражение). Первое место заняла сборная России – 15 очков.

Женская сборная Украины (Анна Ушенина, Инна Гапоненко, Наталия Букса, Юлия Осьмак, Наталья Жукова) по итогам соревнований набрала 12 очков (6 побед, 3 поражения) и заняла 4-е место. Золотые награды достались россиянкам – 16 очков.

Между тем, международный гроссмейстер Евгений Штембуляк из Черноморска (Одесская область) в Дели (Индия) стал чемпионом мира среди молодежи U-20. На турнире Евгений одержал семь побед, четыре партии завершил вничью и с 9 набранными очками занял 1-е место.