|7 ноября 2019
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24 октября – 3 ноября в Батуми (Грузия) проходил командный чемпионат Европы по шахматам. На континентальном первенстве мужская сборная Украины заняла 2-е место, примерев серебряные медали.
В составе мужской сборной Украины на турнире выступали Василий Иванчук, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Александр Моисеенко, Владимир Онищук. По итогам 9 туров в активе украинской команды оказалось 14 очков (6 побед, 2 ничьи, 1 поражение). Первое место заняла сборная России – 15 очков.
Женская сборная Украины (Анна Ушенина, Инна Гапоненко, Наталия Букса, Юлия Осьмак, Наталья Жукова) по итогам соревнований набрала 12 очков (6 побед, 3 поражения) и заняла 4-е место. Золотые награды достались россиянкам – 16 очков.
Между тем, международный гроссмейстер Евгений Штембуляк из Черноморска (Одесская область) в Дели (Индия) стал чемпионом мира среди молодежи U-20. На турнире Евгений одержал семь побед, четыре партии завершил вничью и с 9 набранными очками занял 1-е место.
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• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
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• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
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• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
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• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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Комментарии к статье «Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам»
24 октября – 3 ноября в Батуми (Грузия) проходил командный чемпионат Европы по шахматам. На континентальном первенстве мужская сборная Украины заняла 2-е место, примерев серебряные медали.