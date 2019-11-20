Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах

|20 ноября 2019
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10-11 ноября славянская спортсменка Яна Киптенко пробежала две дистанции по 10 км на соревнованиях в Польше, где заняла призовые места.
Нынешний год смело можно считать самым успешным в карьере 32-летней Яны, которая специализируется в беге на длинные дистанции – от 10 до 42 км. Она приняла участие в 20 стартах, из которых было два марафона (42 км), восемь полумарафонов (21 км), остальные дистанции – 10 км. Практически во всех забегах Киптенко была в призах.
И вот новый вызов для Яны. Зарубежный дебют. Два пробега по 10 км в польских городах - Новый Сонч и Закопане. Выступать за границей спортсменка решила полтора месяца назад по приглашению друзей их Харькова – Андрея Павелко и Дмитрия Пожевилова, которые уже успели «почувствовать вкус» таких стартов.
В Польше десант из Украины остановился в Кракове. В этот город дружная украинская команда добралась из Харькова за два часа, совершив перелет на самолете. Жили практически неделю (9-14 ноября) в съемной квартире.
Первый старт 10 ноября. Дистанция 10 км. Трасса пролегала из Старого Сонча в Новый Сонч. Бежать было трудно: дождь, ветер, лужи, холод. Тем не менее, результат Яна показала достойный – 40 минут 17 секунд и заняла второе место в возрастной категории 30-39 лет.
На следующий день, 11 ноября, когда страна отмечала День независимости, еще один пробег – в курортном городке Закопане. Также 10 км. Два круга по 5 км. Две большие горки, спуски, тягуны. Все окружено горами, лежит снег. Яне такая трасса нравится. И здесь Киптенко вновь на пьедестале – 2-е место, но уже в «абсолютке» - 40 минут 45 секунд.
Участие в обоих соревнованиях платное. Взнос – 50 злотых с участника (чуть больше 300 гривен). Призовые места принесли славянской спортсменке хорошее финансовое вознаграждение, которое покрыло все расходы Яны на поездку в Польшу. В забегах помимо польских и украинских спортсменов, также принимали участие белорусы.
Успела славянская девушка посетить исторические места в Кракове и Варшаве. Погулять по местным супермаркетам, где ее удивили дешевые цены на молочные продукты. Привезла много сладостей сыну.
14 ноября в программе Яны был еще один дружественный старт на 5 км и возвращение на родину. Киптенко видимо было мало польских забегов и 16 ноября она еще пробежала «десятку» (по факту) 11 км в аэропорту в Сумах, где заняла 2-е место в абсолютном зачете. Еще один легкоатлет из Славянска Анатолий Григорьев занял 2-е место в возрастной категории 40-49 лет.
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10-11 ноября славянская спортсменка Яна Киптенко пробежала две дистанции по 10 км на соревнованиях в Польше, где заняла призовые места.