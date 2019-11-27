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Идеи наших земляков

Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все

Алексей Журавлев
27 ноября 2019 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Деонтей Уайлдер в очередной раз подтвердил статус самого опасного панчера. У него 42 победы, а 41 раз его соперники не услышали финальный гонг. По проценту нокаутов он впереди всех боксеров супертяжелого веса в истории. Уайлдер обошел Виталия Кличко, Рокки Марчиано, Джорджа Формана и Майка Тайсона.

Ранним воскресным утром 24 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялось одно из главных событий месяца в мире бокса. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер из США (41-0-1, 40 КО) и кубинец Луис Ортис (31-1, 26 КО) провели матч-реванш, в котором обладатель чемпионского пояса снова сумел одержать победу.

В 12-раундовом поединке непобежденный американец по прозвищу «Бронзовый бомбардировщик» нокаутировал Ортиса в седьмом раунде, хотя по итогам шести раундов явно проигрывал бой по очкам. Но это хэвивейт, где зачастую все решает один удар.

34-летний Уайлдер в десятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года, и ждет матча-реванша против британца Тайсона Фьюри, который намечен на февраль будущего года. Первая встреча в ринге Деонтея и Тайсона завершилась вничью.

Матч Серии А перенесли из-за ливня

Ливень, падение деревьев на автостоянке в окрестностях стадиона «Виа дель Маре», временное отключение электроэнергии – играть в таких условиях было невозможно. Именно поэтому матч чемпионата Италии по футболу «Лечче» – «Кальяри» перенесли с 24 на 25 ноября.

Встреча состоялась 25-го числа. Поле было ужасным, но это не помешало командам устроить настоящую драму. До 82-й минуты «Кальяри» выигрывал со счетом 2:0. Но хозяева смогли восстановить статус-кво в оставшееся время: Лападула реализовал пенальти, а затем отличился Марко Кальдерони. Стоит добавить, что в поединке было три удаления: одно у «Лечче», и два у «Кальяри». 

Шестой трофей Испании

В Мадриде состоялся финал главного командного турнира в теннисе - Кубка Дэвиса-2019. В решающем матче розыгрыша встречались сборные Испании и Канады.

Хозяевам кортов потребовалось всего два одиночных поединка, чтобы завоевать титул. В первом - Роберто Баутиста-Агут разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом (7:6, 6:3), а во втором - Рафаэль Надаль был сильнее Дениса Шаповалова (6:3, 7:6).

Испанские теннисисты завоевали трофей впервые с 2011-го и в шестой раз в истории. Чаще побеждали только пять стран - США (32), Австралия (28), Франция (10), Великобритания (10) и Швеция (7).

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Комментарии к статье «Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все»

Ранним воскресным утром 24 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялось одно из главных событий месяца в мире бокса. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер из США (41-0-1, 40 КО) и кубинец Луис Ортис (31-1, 26 КО) провели матч-реванш, в котором обладатель чемпионского пояса снова сумел одержать победу.

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