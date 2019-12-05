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«Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу

Алексей Журавлев
5 декабря 2019 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

30 ноября -1 декабря в Запорожье проходил чемпионат Украины по комбат джиу-джитсу среди юношей, в котором приняли участие более 350 спортсменов с десяти регионов страны.

В составе сборной Донецкой области выступали два воспитанника бойцовского клуба «Триада» (тренеры Валерий Дейниченко, Владислав Шульга) – Марк Матюшечко и Рустам Правдюк. В весовой категории до 65 кг в разделе клоуз-контакт бронзовую награду завоевал Марк Матюшечко. В общекомандном зачете национального чемпионата сборная Донецкой области заняла 2-е место.

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Комментарии к статье ««Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу»

30 ноября -1 декабря в Запорожье проходил чемпионат Украины по комбат джиу-джитсу среди юношей, в котором приняли участие более 350 спортсменов с десяти регионов страны.

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