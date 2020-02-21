Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке

1-2 февраля в Константиновке в СК «Чемпион» состоялся открытый чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 167 спортсменов из городов Донецкой и Харьковской областей.

Славянск на областном чемпионате представляли 32 воспитанника СК «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Андрей Чичин) и СКЕ «Ронин» (тренер Данил Малеваный). По итогам спортивных состязаний сборная Славянска заняла 1-е место, а чемпионами области в своих возрастных и весовых категориях стали Александр Теренин, Ярослав Писанец, Яков Сухов, Давид Цымбал, Алина Суханов, Тимофей Сухов, Степан Волков, Александр Доля.

А в рамках открытого чемпионата области прошел открытый чемпионат Константиновки по рукопашному бою среди детей 6-9 лет. Его победителями стали восемь славянских мальчиков и девочек – София Сиротина, Богдан Бутримов, Александр Михненко, Кирилл Денщик, Владислав Яхин, Иван Посоха, Владислав Фирсов, Максим Попелышко.

Следует добавить, что во время торжественного парада открытия соревнований в номинации «Лучший спортсмен 2019 года» был награжден воспитанник СК «Беркут» Илья Лозовой, а вице-президенту Донецкой областной федерации рукопашного боя «Донбасс» и тренеру СК «Беркут» Игорю Чечинову был присвоен 2-й дан и вручен черный пояс.