Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы

Женская сборная Украины по теннису решила первую локальную задачу в новом году. Успешные противостояния со сборными Болгарии, Хорватии и Эстонии в Таллине позволили подопечным Михаила Филимы выйти в плей-офф мировой группы Кубка Федерации.

Жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации состоялась 11 февраля в Лондоне (Великобритания). По ее итогам сборной Украины в соперники досталась команда Японии. Данные поединки запланированы на 17-18 апреля в стране Восходящего солнца.

В первый игровой день будут сыграны две одиночные встречи, во второй – две одиночные и одна парная. Для победы нужно набрать 3 очка. Победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации к Финалу Кубка Федерации, проигравший опустится в Первую группу Евро-Африканской зоны.

В плей-офф мировой группы Кубка Федерации украинская сборная вышла после побед над командами Болгарии (3:0), Хорватии (3:0) и Эстонии (2:1).