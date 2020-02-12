Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек

С 3 по 9 февраля в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ были сыграны матчи городского этапа школьной волейбольной лиги Украины среди девушек 2003 г.р. и младше.

В чемпионате приняли участие 10 сборных команд общеобразовательных школ города - ООШ №1, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, Святогорская ООШ, которые с 3 по 6 февраля провели поединки группового раунда. Согласно регламенту по два лучших коллектива из каждой группы выходили в полуфинал турнира. В группе «А» путевки в плей-офф соревнований завоевали сборные ООШ №5 и ООШ №16, в группе «Б» - ООШ №17 и Святогорская ООШ.

9 февраля, когда во всех странах мира отмечался День рождения волейбола (125 лет со дня основания этой замечательной спортивной игры) состоялись решающие поединки. ООШ №5 выиграла полуфинальную встречу у ООШ №17 (2:0), а ООШ №16 взяла верх над Святогорской ООШ (2:0). В игре за 3-е место Святогорская ООШ одолела ООШ №17 (2:0).

Финальный матч, в котором на игровой площадке встретились сборные школ №5 и №16, получился захватывающим и непредсказуемым. Сначала команды выиграли по одной партии, причем в первой - девушки ООШ №5 имели явное преимущество. Судьба чемпионства решалась в третьей партии. Ее выиграли юные волейболистки ООШ №16, которым теперь предстоит участие в областном (зональном) этапе школьной волейбольной лиги Украины. Напомним, что среди юношей победу в чемпионате города (2003 год рождения и младше) праздновала сборная ООШ №5.