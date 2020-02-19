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Фотофакт

Собирательный образ

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

Алексей Журавлев
19 февраля 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

10-16 февраля в Риме (Италия) состоялся чемпионат Европы по борьбе, в ходе которого было разыграно 30 комплектов медалей. Сборная Украины вернулась из Вечного города с солидным медальным уловом, заняв 4-е место в общекомандном зачете.

По количеству золотых наград только Россия, Болгария и Беларусь опередили украинских борцов. На коврах в столице Италии боролись представители вольной (мужчины и женщины) и греко-римской (мужчины) борьбы. По итогам континентального чемпионата в копилке сборной Украины оказалось 13 наград, из которых 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых.

1-е место – Семен Новиков (87 кг), Юлия Ткач (62 кг);

2-е место – Оксана Ливач (50 кг), Соломия Винник (55 кг), Алина Акобия (57 кг);

3-е место – Эрик Арушанян (65 кг), Василий Михайлов (79 кг), Ленур Темиров (63 кг), Николай Кучмий (130 кг), Ангелина Лысак (59 кг), Ирина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг), Алина Стадник (72 кг).

Представительница вольного стиля борьбы Юлия Ткач в третий раз в карьере стала чемпионкой Европы. При этом женская команда Украины по вольной борьбе выиграла восемь наград и заняла 2-е место. 

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Комментарии к статье «Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе»

10-16 февраля в Риме (Италия) состоялся чемпионат Европы по борьбе, в ходе которого было разыграно 30 комплектов медалей. Сборная Украины вернулась из Вечного города с солидным медальным уловом, заняв 4-е место в общекомандном зачете.

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