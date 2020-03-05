 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Из жизни пассажиров

«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

Алексей Журавлев
5 марта 2020 Просмотров: 118 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В минувший уик-энд футбольная Европа оказалась богатой на события и достижения. Естественно, огромное внимание было приковано к Мадриду (Испания), где 1 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоялось очередное «эль-классико» в рамках национального чемпионата: «Реал» принимал «Барселону».

Матч завершился заслуженной победой Королевского клуба со счетом 2:0. Эта виктория позволила подопечным Зинедина Зидана возглавить турнирную таблицу Примеры. При этом каталонский гранд повторил собственный антирекорд 45-летней давности, не забив ни одного гола в ворота непримиримого соперника в течение сезона Примеры (встреча команд в первом круге на «Камп Ноу» завершился нулевой ничьей).

А вот «Реал» прервал свою неудачную домашнюю серию с «блаугранас» длительностью в шесть лет. В предыдущий раз Королевский клуб обыгрывал принципиального соперника на своем стадионе в октябре 2014 года (3:1).

Между тем в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» состоялся финал Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» - 2:1 и третий год кряду завоевал почетный трофей. Весь матч в составе победителей провел Александр Зинченко. Для 23-летнего украинского защитника это уже седьмой трофей в составе «горожан».

Прибавилось титулов в коллекции и наставника «МанСити» Хосепа Гвардиолы. 49-летний испанский тренер сравнялся с Валерием Лобановским по числу выигранных трофеев – по 29. Впереди Вилли Мэйли – тренер «Селтика» (30), Мирча Луческу (32) и сэр Алекс Фергюсон (48 титулов). Правда, у мэтров на это ушло по 40 лет тренерской карьеры (у Фергюсона – 39). Гвардиола справился за 11 сезонов.

В 26-м туре чемпионата Италии «Лацио» победил «Болонью» (2:0) и возглавил турнирную таблицу Серии А. В то же время в таблице Серии Б 17 очков преимущества над вторым местом имеет «Беневенто». Лучшим клубом второго дивизиона руководит брат Симоне - Филиппо Индзаги.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 марта 2020

«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

Из жизни пассажиров

Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО

Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса

Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

Что делать, если переплатили ликвидированному жэку

Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой

Операция «Первоцвет» и снос деревьев

Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников

Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик

Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны

Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов

По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу

Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко

Пришла в гости и украла три телефона

Каннабис по-прежнему под запретом

28 февраля 2020

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

LED-освещение для дома: особенности продукции

Городские скверы

27 февраля 2020

Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу

Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше

В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску

Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов

Преимущества установки ГБО на автомобиль

Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

В горсовете стало на двух депутатов меньше

Рассказ первого директора: как открывали универмаг

Также в разделе

«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

— 5 марта 2020 —

Футболисты донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух игр выиграли противостояние у «Бенфики» из Лиссабона и продолжили свой еврокубковый путь.

Читать далее ⇒

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

— 5 марта 2020 —

3 марта в Амстердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги наций. Сборная Украины при «посеве» была в третьей корзине Лиги A и попала в квартет А4 к национальным командам Швейцарии Испании и Германии.

Читать далее ⇒

Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

— 5 марта 2020 —

С 29 февраля по 1 марта в Одессе проходил чемпионат Украины по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу), в котором приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.

Читать далее ⇒

Соревнования по рукопашному бою и самбо

— 26 февраля 2020 —

20-21 февраля в Мариуполе в спортивном комплексе «Ильичевец» прошел чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди работников правоохранительных органов, спасательных и специальных служб и соответствующих учебных высших заведений, в котором приняли участие 16 команд.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги»

В минувший уик-энд футбольная Европа оказалась богатой на события и достижения. Естественно, огромное внимание было приковано к Мадриду (Испания), где 1 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоялось очередное «эль-классико» в рамках национального чемпионата: «Реал» принимал «Барселону».

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО

Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой

Операция «Первоцвет» и снос деревьев

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса

Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу

Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко

Пришла в гости и украла три телефона

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

Что делать, если переплатили ликвидированному жэку

Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 марта 2020

«Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»

«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете

Из жизни пассажиров

Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО

Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса

Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

Что делать, если переплатили ликвидированному жэку

Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой

Операция «Первоцвет» и снос деревьев

Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников

Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик

Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны

Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов

По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу

Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко

Пришла в гости и украла три телефона

Каннабис по-прежнему под запретом

28 февраля 2020

Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки

LED-освещение для дома: особенности продукции

Городские скверы

27 февраля 2020

Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу

Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше

В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску

Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов

Преимущества установки ГБО на автомобиль

Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

В горсовете стало на двух депутатов меньше

Рассказ первого директора: как открывали универмаг

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top