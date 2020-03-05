«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

В минувший уик-энд футбольная Европа оказалась богатой на события и достижения. Естественно, огромное внимание было приковано к Мадриду (Испания), где 1 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоялось очередное «эль-классико» в рамках национального чемпионата: «Реал» принимал «Барселону».

Матч завершился заслуженной победой Королевского клуба со счетом 2:0. Эта виктория позволила подопечным Зинедина Зидана возглавить турнирную таблицу Примеры. При этом каталонский гранд повторил собственный антирекорд 45-летней давности, не забив ни одного гола в ворота непримиримого соперника в течение сезона Примеры (встреча команд в первом круге на «Камп Ноу» завершился нулевой ничьей).

А вот «Реал» прервал свою неудачную домашнюю серию с «блаугранас» длительностью в шесть лет. В предыдущий раз Королевский клуб обыгрывал принципиального соперника на своем стадионе в октябре 2014 года (3:1).

Между тем в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» состоялся финал Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» - 2:1 и третий год кряду завоевал почетный трофей. Весь матч в составе победителей провел Александр Зинченко. Для 23-летнего украинского защитника это уже седьмой трофей в составе «горожан».

Прибавилось титулов в коллекции и наставника «МанСити» Хосепа Гвардиолы. 49-летний испанский тренер сравнялся с Валерием Лобановским по числу выигранных трофеев – по 29. Впереди Вилли Мэйли – тренер «Селтика» (30), Мирча Луческу (32) и сэр Алекс Фергюсон (48 титулов). Правда, у мэтров на это ушло по 40 лет тренерской карьеры (у Фергюсона – 39). Гвардиола справился за 11 сезонов.

В 26-м туре чемпионата Италии «Лацио» победил «Болонью» (2:0) и возглавил турнирную таблицу Серии А. В то же время в таблице Серии Б 17 очков преимущества над вторым местом имеет «Беневенто». Лучшим клубом второго дивизиона руководит брат Симоне - Филиппо Индзаги.