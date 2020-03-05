«Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги

|5 марта 2020
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В минувший уик-энд футбольная Европа оказалась богатой на события и достижения. Естественно, огромное внимание было приковано к Мадриду (Испания), где 1 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоялось очередное «эль-классико» в рамках национального чемпионата: «Реал» принимал «Барселону».
Матч завершился заслуженной победой Королевского клуба со счетом 2:0. Эта виктория позволила подопечным Зинедина Зидана возглавить турнирную таблицу Примеры. При этом каталонский гранд повторил собственный антирекорд 45-летней давности, не забив ни одного гола в ворота непримиримого соперника в течение сезона Примеры (встреча команд в первом круге на «Камп Ноу» завершился нулевой ничьей).
А вот «Реал» прервал свою неудачную домашнюю серию с «блаугранас» длительностью в шесть лет. В предыдущий раз Королевский клуб обыгрывал принципиального соперника на своем стадионе в октябре 2014 года (3:1).
Между тем в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» состоялся финал Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» - 2:1 и третий год кряду завоевал почетный трофей. Весь матч в составе победителей провел Александр Зинченко. Для 23-летнего украинского защитника это уже седьмой трофей в составе «горожан».
Прибавилось титулов в коллекции и наставника «МанСити» Хосепа Гвардиолы. 49-летний испанский тренер сравнялся с Валерием Лобановским по числу выигранных трофеев – по 29. Впереди Вилли Мэйли – тренер «Селтика» (30), Мирча Луческу (32) и сэр Алекс Фергюсон (48 титулов). Правда, у мэтров на это ушло по 40 лет тренерской карьеры (у Фергюсона – 39). Гвардиола справился за 11 сезонов.
В 26-м туре чемпионата Италии «Лацио» победил «Болонью» (2:0) и возглавил турнирную таблицу Серии А. В то же время в таблице Серии Б 17 очков преимущества над вторым местом имеет «Беневенто». Лучшим клубом второго дивизиона руководит брат Симоне - Филиппо Индзаги.
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Приветствую, гость! Вход
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• «Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги
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• Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете
• Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО
• Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса
• Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны
• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
• Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой
• Операция «Первоцвет» и снос деревьев
• Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников
• Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик
• Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны
• Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов
• По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу
• Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко
• Пришла в гости и украла три телефона
• Каннабис по-прежнему под запретом
28 февраля 2020
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• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
• Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов
• Преимущества установки ГБО на автомобиль
• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
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В минувший уик-энд футбольная Европа оказалась богатой на события и достижения. Естественно, огромное внимание было приковано к Мадриду (Испания), где 1 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоялось очередное «эль-классико» в рамках национального чемпионата: «Реал» принимал «Барселону».