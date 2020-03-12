|12 марта 2020
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9 марта в Киевском национальном театре оперетты были названы и награждены «Герои спортивного 2019 года» в Украине.
Победителями церемонии в различных номинациях стали:
Спортсмен года - Жан Беленюк (чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе).
Спортсменка года - Дарья Белодед (чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо).
Тренер года - тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед (личные тренеры Дарьи Белодед).
Сенсация года - Дмитрий Пидручный (чемпион мира по биатлону - гонка преследования).
Сборная команда года - мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря (серебряные призеры чемпионата мира).
Лучшая команда (сборная) в игровых видах спорта - юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет (чемпионы мира по футболу U-20).
Олимпийская надежда Украины - Ярослава Магучих (серебряный призер чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы).
Восходящая звезда - Алексей Середа (чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 м) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории).
Сильные духом - Марина Поддубная (двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения).
Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта) - Алексей Бычков (чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу).
Народный выбор - Ольга Харлан (чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира).
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12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
• Восемь золотых наград славянских «вольников»
• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
• Проверка водоемов пока под вопросом
• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
• Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске
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• Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену
• Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя
9 марта 2020
• Где лучше оформить онлайн-кредит
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5 марта 2020
• «Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»
• «Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги
• Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией
• Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете
• Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО
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9 марта в Киевском национальном театре оперетты были названы и награждены «Герои спортивного 2019 года» в Украине.