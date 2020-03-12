Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года

9 марта в Киевском национальном театре оперетты были названы и награждены «Герои спортивного 2019 года» в Украине.

Победителями церемонии в различных номинациях стали:

Спортсмен года - Жан Беленюк (чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе).

Спортсменка года - Дарья Белодед (чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо).

Тренер года - тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед (личные тренеры Дарьи Белодед).

Сенсация года - Дмитрий Пидручный (чемпион мира по биатлону - гонка преследования).

Сборная команда года - мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря (серебряные призеры чемпионата мира).

Лучшая команда (сборная) в игровых видах спорта - юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет (чемпионы мира по футболу U-20).

Олимпийская надежда Украины - Ярослава Магучих (серебряный призер чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы).

Восходящая звезда - Алексей Середа (чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 м) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории).

Сильные духом - Марина Поддубная (двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения).

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта) - Алексей Бычков (чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу).

Народный выбор - Ольга Харлан (чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира).