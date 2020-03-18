Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою

В составе украинской сборной на соревнованиях в разделах семи и легкий контакты выступали 28 «рукопашников». В их числе был и представитель Донецкой области – Илья Лозовой. Воспитанник СК «Беркут», который сейчас тренируется под руководством Олега Лозового, в весовой категории до 65 кг в разделе легкий контакт провел на турнире пять поединков, в которых одержал четыре победы и потерпел поражение в финальной встрече от соперника из Бельгии, и завоевал серебряную медаль соревнований.

В общекомандном зачете сборная Украины заняла 1-е место.