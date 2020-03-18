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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою

Алексей Журавлев
18 марта 2020 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

7-9 марта в Брюсселе (Бельгия) состоялся международный турнир IBF по рукопашному бою среди юношей и девушек, в котором приняли участие более 200 спортсменов из Украины, Нидерландов, Германии и Бельгии.

В составе украинской сборной на соревнованиях в разделах семи и легкий контакты выступали 28 «рукопашников». В их числе был и представитель Донецкой области – Илья Лозовой. Воспитанник СК «Беркут», который сейчас тренируется под руководством Олега Лозового, в весовой категории до 65 кг в разделе легкий контакт провел на турнире пять поединков, в которых одержал четыре победы и потерпел поражение в финальной встрече от соперника из Бельгии, и завоевал серебряную медаль  соревнований.

В общекомандном зачете сборная Украины заняла 1-е место.

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Комментарии к статье «Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою»

7-9 марта в Брюсселе (Бельгия) состоялся международный турнир IBF по рукопашному бою среди юношей и девушек, в котором приняли участие более 200 спортсменов из Украины, Нидерландов, Германии и Бельгии.

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